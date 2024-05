Como Norris forçou Verstappen a lutar pela vitória em Imola

IMOLA, Itália – Pela primeira vez em muito tempo, Max Verstappen teve que cavar fundo para uma vitória na corrida de Fórmula 1 no domingo, cortesia de Lando Norris e McLaren.

A margem de vitória final de Verstappen de 0,7 segundos sobre Norris no Grande Prêmio da Emilia-Romagna estava a um mundo de distância de qualquer uma das quatro vitórias fáceis que ele conquistou este ano e de uma parte considerável de seu recorde de 19 vitórias em 2023.

“Que merda, cara. Tive que trabalhar para isso”, disse Verstappen pelo rádio do carro depois de receber a bandeira quadriculada.

Ele não estava errado. Norris, logo após a primeira vitória na F1 em Miami, duas semanas antes, catapultou-se para a disputa pela vitória com uma investida emocionante no final, que ficou agonizantemente aquém de chegar à segunda vitória consecutiva.

“Eu estava rezando por mais uma volta”, disse Norris mais tarde.

O inglês ficou satisfeito com o segundo lugar, mas havia uma sensação real do que poderia ter acontecido se Norris tivesse tido a chance de atacar Verstappen na longa reta de Imola com seu Sistema de Redução de Arrasto (DRS) totalmente aberto, o que teria sido o caso como ele estava a um segundo do piloto da Red Bull quando eles cruzaram a linha.

“Pelo menos ele teria que se defender na Curva 1, e talvez algo pudesse ter surgido disso, mas uma volta tarde demais”, acrescentou Norris. “É uma pena, mas é o que é, e lutamos muito no início da corrida”.

No papel, o fim de semana ainda contou com uma pole position de Verstappen (um oitavo recorde consecutivo) e uma quinta vitória em sete este ano, mas o piloto da Red Bull parecia estar nas cordas durante todo o evento, começando com um atipicamente desleixado uma série de sessões de treinos na sexta-feira que o levaram a sair do circuito em várias ocasiões.

O Red Bull – ou pelo menos aquele que está sendo pilotado pelo líder do campeonato – ainda parece ser o carro a ser batido no momento, mas Imola forneceu aos fãs uma prova tangível de que Verstappen e sua equipe em fuga podem ser desafiados em ritmo puro. A vitória de Norris em Miami e sua exibição suprema no domingo em Ímola mudaram toda a temperatura da temporada. Verstappen ainda pode ter uma vantagem de 28 pontos no campeonato e uma vantagem de 60 pontos sobre Norris, mas havia a sensação de que, ao sair da primeira corrida do ano na Itália, seus dias de galope rumo à vitória poderiam ter ficado para trás.

“Bem Stefano [Domenicali, F1 CEO] tem nos pedido há semanas para tentarmos chegar mais perto no final”, brincou o chefe da Red Bull, Christian Horner, mais tarde naquela noite.

Vários fatores se uniram para definir a finalização da arquibancada de domingo.

Dois estavam do lado de Verstappen. As três transgressões dos limites de pista do holandês representaram uma anomalia em um circuito onde o cascalho reveste a maioria das curvas – a FIA ainda impõe limites de pista (ou seja, passar por cima das linhas brancas nas bordas da pista) em alguns lugares para garantir a consistência. Essas violações, causadas pela subviragem que ele sofria no início da corrida, fizeram com que Verstappen recebesse a bandeira preta e branca, denotando que ele estava a mais uma aventura através das linhas brancas de uma penalidade de cinco segundos.

Com Norris mantendo a liderança de Verstappen em torno da marca de seis segundos durante grande parte da corrida, a perspectiva de uma penalidade deixando as coisas em aberto era tentadora. Outro fator surgiu na segunda passagem de Verstappen. Ele teve dificuldades quando trocou o Pirelli médio pelo composto duro em seu único pit stop e comparou a experiência que sentiu mais tarde com a de dirigir no gelo.

“Assim que troquei para pneus duros… talvez não nas primeiras cinco a dez voltas, mas depois disso eu pensei, não tenho certeza se posso levar isso até o fim”, disse Verstappen. Ele acrescentou que seu carro ficou tão solto em um ponto da Curva 7 que “quase acabou na arquibancada”.

Esta falta de aderência, aliada ao facto de Verstappen também ter conduzido com cuidado para evitar uma penalização, colocou-o numa posição extremamente defensiva. E exatamente quando os pneus do piloto da Red Bull estavam se afastando dele, os de Norris estavam ganhando vida. Isso também não foi por acaso. Pela segunda corrida consecutiva, tivemos um vislumbre da suprema arte de corrida de Norris.

Tal como fez em Miami, o piloto britânico cuidou dos pneus com maestria quando precisou para atacar mais tarde na corrida. Embora sua recompensa por fazer isso na Flórida tenha sido um safety car perfeitamente cronometrado, não houve sorte em seu cargo no domingo – ele colocou seu carro exatamente onde precisava.

E ainda assim seu ritmo elétrico ainda parecia surgir do nada. Algumas voltas antes de Norris começar a atacar Verstappen, uma mensagem de rádio sugeria que ele estava preocupado com Charles Leclerc, da Ferrari, atrás.

“Tive que administrar as coisas da melhor maneira possível”, disse Norris sobre as voltas em que monitorou o carro vermelho atrás dele. “E quando digo que estou forçando, isso não significa que você está 110%. O esforço ainda pode ser de 90%. Você está apenas empurrando até o limite do que deseja fazer. Mas basicamente mudei todos os meus interruptores no volante para tentar ajudar os pneus traseiros e tentar matar os dianteiros, porque eu tinha muita frente naquele momento. E talvez cinco, 10 voltas depois, as coisas começaram a voltar para mim.

“Então, fazer todas essas mudanças e alterar o diferencial e o equilíbrio dos freios e todas essas coisas realmente me permitiram trazer os pneus de volta a uma boa janela. assim que senti que poderia empurrar, meio que seguiu na direção certa.”

Um erro de Leclerc daria a Norris o espaço de que precisava para voltar sua atenção na outra direção. Com Verstappen lutando com pneus acabando e a ameaça de uma penalidade, de repente a perspectiva do mamão McLaren alcançá-lo parecia muito real na cabine do carro número 1.

“Apenas linhas muito difíceis e muito estranhas que tive que seguir”, disse Verstappen, explicando a parte final de sua corrida. “Nas últimas 10 voltas, você sabe, eu estava realmente tentando sobreviver com os pneus e, de repente, Lando realmente acelerou.

“Então, sim, eu pude vê-lo, é claro, alcançá-lo. Eu não tinha certeza se conseguiria mantê-lo para trás, mas estava apenas tentando fazer o melhor que pude, empurrando o máximo que pude com a aderência que tinha. . E sim, felizmente, foram apenas voltas suficientes.

O final da corrida foi uma demonstração perfeita do melhor de dois grandes pilotos.

Verstappen, para seu crédito, conseguiu manter seu carro fora das arquibancadas e fez exatamente o que precisava para vencer a corrida. A exibição de Norris, construída em torno da paciência e de seu incrível senso de quando é o momento certo para se conter e quando é o momento certo para atacar, apenas reforçará o que já é conhecido dentro de sua equipe e no paddock da F1 em geral: a McLaren tem um absoluto superstar em suas mãos.

Max, o homem da resistência

“Duas vitórias para você em um dia, eu acho”, foi a piada de Horner ao seu piloto estrela após o tenso final da corrida.

Foi uma referência a outra coisa que ganhou muita atenção esta semana: a decisão de Verstappen de exercer uma função dupla entre seus compromissos na F1 e uma corrida virtual de 24 horas com o Team Redline, sua equipe de esportes eletrônicos. Sua equipe acabou vencendo a corrida simulada de 24 Horas de Nurburgring por mais de 30 segundos.

Clipes de Verstappen competindo na corrida se tornaram virais horas após a qualificação na noite de sábado e horas antes da corrida na manhã de sábado. O campeão mundial calculou que terminou o seu último trecho às 10h15, pouco menos de cinco horas antes do início da corrida de Ímola.

“Também estou muito feliz com esse resultado”, disse Verstappen sorridente na entrevista coletiva em Imola.

Questionado se havia passado a noite inteira, Verstappen brincou: “Eu também preciso dormir”.

Norris e Verstappen competiram juntos nas 24 Horas Virtuais de Spa, mas é improvável que vejamos o piloto da McLaren copiar a liderança do holandês tão cedo.

Quando questionado pela ESPN se ele já havia considerado fazer uma corrida simulada de resistência durante uma corrida de F1, Norris disse: “Nunca tentei, mas estaria pronto para isso”.

“Não acho que teria causado o maior impacto”, acrescentou. “Caso contrário, ele provavelmente não teria feito isso. Sim, então ele não dirigiu muito tarde. Ele fez algumas passagens. E ele se preparou para isso e esse tipo de coisa. Mas pelo menos não é uma coisa física. É mais apenas mentalmente, pode te machucar um pouco. Mas provavelmente fiquei acordado até mais tarde do que ele. A que horas você dorme?

Para isso, Verstappen revelou que ele também assistiu à luta de boxe de peso pesado entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk, sugerindo que sua declaração anterior de que precisa dormir antes de uma grande corrida de F1 está em debate.