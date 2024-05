Como os Brewers estão levando o poder ao topo da classificação da NL Central

MILWAUKEE – Os Brewers perderam seu técnico e melhor arremessador durante a entressafra. Um passo para trás teria parecido compreensível. Em vez disso, após dois meses de temporada, Milwaukee está em uma posição familiar: no topo da Liga Nacional Central.

Substituir estrelas e recarregar não é novidade para times de pequeno mercado como os Brewers, mas o que surpreende é que Milwaukee voltou ao topo da classificação. Seu ataque ficou em terceiro lugar na Liga Nacional em home runs nos jogos de quarta-feira, atrás apenas do Los Angeles Dodgers, repleto de estrelas.

A escalação explosiva de Milwaukee chama a atenção de oponentes acostumados a se preparar para a alardeada equipe de arremessadores dos Brewers.

“O ataque deles tem sido muito, muito bom este ano. Eles estão marcando muitas corridas e têm muitos caras atuando em níveis realmente altos. No ano passado, eles tiveram ótimos arremessos e defesa e lutaram para marcar corridas”, Chicago O presidente dos Cubs, Jed Hoyer, disse. “Este ano, eles mudaram o roteiro e estão realmente marcando corridas. Dou-lhes crédito por serem engenhosos.”

Craig Counsell partindo para os Cubs e a troca do ás Corbin Burnes para o Baltimore Orioles dominaram as manchetes neste inverno, mas os Brewers discretamente melhoraram seu ataque. Agora, os movimentos estão valendo a pena.

O jogador de primeira base Rhys Hoskins, que assinou um contrato de dois anos no final de janeiro, lidera o time com nove home runs. O veterano apanhador Gary Sanchez tem seis (e, até agora, sua melhor média de rebatidas desde 2019) em um contrato de um ano. Joey Ortiz, adquirido dos Orioles no acordo Burnes, e o infielder Jake Bauers, outra aquisição comercial, também contribuíram.

“Nós [acquired] caras por um motivo”, disse o GM Matt Arnold à ESPN esta semana. “Esses caras têm esse tipo de pedigree. Não estávamos onde esperávamos estar no poder no ano passado.”

As adições de Arnold ajudaram, mas por si só não levaram os Brewers do 25º lugar na temporada passada para o sexto lugar nos campeonatos deste ano.

Ao todo, Milwaukee tem oito jogadores com cinco ou mais home runs, empatados com Baltimore em maior número na MLB. Essa lista inclui os remanescentes Willy Adames (oito), William Contreras (oito) e Christian Yelich (cinco), bem como os jogadores do segundo ano Blake Perkins (quatro) e Brice Turang (três), ambos com aumentos de poder desde suas temporadas de estreia.

Os Brewers têm obtido desempenho em toda a sua escalação, em vez de depender de um ou dois rebatedores superestrelas para obter poder.

“É uma unidade coletiva que entende que você pode passar o bastão”, disse o técnico Pat Murphy.

Essa unidade coletiva foi útil porque Hoskins e Yelich perderam tempo. Os Brewers confiaram em Contreras, que está se tornando o tipo de jogador que consegue conduzir uma escalação em momentos difíceis, passando de contribuidor sólido a potencial candidato a MVP da Liga Nacional.

“Estou super impressionado com William e com o que ele está fazendo”, disse Hoskins. “Você olha para ele e vê poder nele, mas ele não é um rebatedor poderoso. Ele é um rebatedor muito, muito bom que acerta home runs acidentalmente, o que é sempre impressionante.”

O foco de Contreras e seus companheiros de equipe em buscar força sem se vender para home runs não é coincidência: é o produto de uma filosofia incutida desde o início do treinamento de primavera.

“Muitas das nossas conversas baseadas em dados foram sobre o que fazemos bem, individualmente e como equipe”, disse Hoskins. “E como podemos forjar um plano ou abordagem para o que fazemos bem e então o poder geralmente vem em seguida.”

Isso levou a uma escalação que está entre os 10 primeiros em porcentagem de home runs, taxa de rebatidas e potência ISO, ajudando a transformar um ano de reconstrução em uma possível sexta aparição na pós-temporada em sete temporadas.

“Estamos tentando fazer as duas coisas. É realmente complicado”, disse Arnold. “Sabemos que nossos desafios são um dos menores mercados. Tivemos muito sucesso até agora, mas ninguém quer ficar sentado aqui e levantar os pés.”

Se eles continuarem batendo como estão, é difícil ver os Brewers caindo do primeiro lugar. Sempre esperado que jogasse bem na defesa e arremessasse bem, o novo poder de Milwaukee fez com que um olheiro os chamasse de “o pequeno motor que poderia”. Hoskins, membro de longa data de uma das grandes potências do esporte na Filadélfia, acredita que esta versão dos Brewers foi construída para enfrentar os pesos pesados ​​da NL em outubro.

“A única surpresa é que não somos o mesmo tipo de mercado”, disse Hoskins. “É uma prova do trabalho pré-jogo, tanto físico como numérico. Está a colocar-nos numa posição de confiança.”