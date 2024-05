Como os jogadores ativos da WNBA se saíram em suas estreias em novos tênis

A vitória do New York Liberty por 91 a 80 sobre o Indiana Fever no sábado foi especial para a armadora Sabrina Ionescu.

Ionescu, 26 anos, estreou a segunda edição de seus tênis Nike “Sabrina” após rumores de que o “Sabrina 2” estrearia durante o verão. Ionescu e Nike fizeram uma temporada melhor ao usar os tênis Sabrina 2 contra o Fever, contra quem ela perdeu 12 pontos e somou cinco assistências na vitória.

A estreia do tênis de Ionescu segue o anúncio de que a estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, se tornará a atração principal da marca Nike com um novo tênis exclusivo – o “A’One”.

O calçado está previsto para ser lançado em 2025.

Wilson se tornará um dos três jogadores ativos com seus próprios tênis exclusivos e o primeiro jogador negro desde o Adidas “Ace Commander” e “Ace Versatility” de Candace Parker em 2010-11. Além de três jogadores com tênis próprios, vários jogadores têm suas próprias edições de jogador.

Aqui está uma olhada no resto e como eles se saíram em sua estreia no tênis.

Jewell Loyd estreou sua edição de jogador do Nike GT Cut 3 contra o Minnesota Lynx. David Sherman/NBAE via Getty Images

Em sua décima temporada com o Seattle Storm, Loyd finalmente conseguiu um tênis com uma história profunda e sincera: o Nike GT Cut 3: “Jewell Loyd”.

O filho do melhor amigo de Loyd, Justice Swann, ajudou a projetar o Nike PE com seus desenhos favoritos. Eles incluem rostos sorridentes e apresentam algumas das frases que a família usa com frequência, como “Entendi”, “Vá, seja ótimo” e “Pronto, pronto, vá”.

Swann, 6 anos, é autista não-verbal, mas é conhecido por seus desenhos criativos bem elaborados.

A Nike deu a Swann modelos em branco do calçado e sua irmã, Sloan, ajudou com o padrão, o esquema de cores e a apresentação da caligrafia do calçado.

“Esse é o meu cara, e é muito legal ter sua marca e sua história contadas em um sapato”, disse Loyd.

O veterano de 10 anos estreou o calçado durante a noite de estreia de Seattle contra o Minnesota Lynx. Embora o Storm tenha perdido, Loyd terminou com 10 pontos e 10 rebotes em seu Nike PE do GT Cut 3s.

Sabrina Ionescu

Os calçados “Sabrina 1” de Sabrina Ionsecu causaram impacto na WNBA e na NBA. Catalina Fragoso/NBAE via Getty Images

O primeiro calçado de Ionescu, o “Sabrina 1”, está conquistando a WNBA e a NBA.

Na época em que a Nike apresentou o tênis a Ionescu, ela se tornou a 30ª jogadora de basquete na história da Nike entre a NBA e a WNBA a receber um tênis exclusivo.

Ionescu queria que o sapato contasse a história de como lhe disseram, enquanto crescia, que ela não seria capaz de jogar basquete ou jogar em times masculinos. O sapato dela é algo que qualquer um poderia usar.

Ionescu estreou o Sabrina 1s no jogo da WNBA Commissioner’s Cup contra o Fever, onde marcou nove pontos, oito rebotes e oito assistências para a vitória por 90-73 na temporada de 2023.

Breanna Stewart estreou o Puma “Stewie 1” no 2022 WNBA All-Star Game. Stephen Gosling/NBAE via Getty Images

Stewart finalizou os detalhes de seus sapatos Puma “Stewie 1” em 2021 e os estreou um ano depois.

Como capitão do 2022 WNBA All-Star Game do “Team Stewart”, a então estrela do Storm decidiu usar os tênis pela primeira vez.

O colorway que ela usou no All-Star Game compartilhava os esquemas de cores dos fios alternativos de Seattle.

O Team Stewart perdeu para o Team Wilson, liderado pela estrela dos Aces, por 134-112, onde Stewart marcou 14 pontos e quatro rebotes.

Stewart lançou “Stewie 2” em 2023.

A Under Armour deu a Kelsey Plum um tênis personalizado de edição de jogador para a cerimônia do ringue do Las Vegas Aces. David Becker/NBAE via Getty Images

Os Ases venceram seu primeiro campeonato em 2022, seguido pela assinatura de Plum com a Under Armour dois meses depois.

Os Aces conquistaram seu segundo campeonato na temporada de 2023, tornando-se o primeiro time a repetir desde o Los Angeles Sparks em 2001 e 2002.

Com os Ases de olho em uma turfa tripla, a Under Armour deu a Plum seu próprio “Breakthru 5 PE” para a cerimônia do ringue em Las Vegas na abertura da temporada regular. O sapato apresentava um logotipo Plum nas costas com “Back-to-back World Champs” e os algarismos romanos para 2022 e 2023.

A Under Armour também forneceu à Plum charutos para acompanhar o calçado, inspirados em sua linha de charutos e nos que ela fumou durante os desfiles do campeonato.

Estreando seus sapatos na abertura da temporada dos Ases, Plum registrou 19 pontos e cinco assistências na vitória por 89-80 sobre o Phoenix Mercury.

O sapato de Chelsea Gray diz “POINTGAWDDDDD” nas costas. Erica Denhoff/Icon Sportswire via Getty Images

Nas nove temporadas da guarda da Adidas na WNBA, ela ganhou uma edição de jogador do Adidas “DAME 8” que foi marcada com um colorido laranja, azul e roxo. A parte de trás do tênis diz “POINTGAWDDDDD”, uma referência à personalidade de Gray na quadra.

Gray estreou as chuteiras contra o Sky na temporada 2022, quando terminou com sete assistências, somando quatro pontos na derrota do Aces por 104-95.

Nneka Ogwumike estreou sua edição de jogador dos tênis Adidas “N3XT L3V3L” no 2022 WNBA All-Star Game. Stephen Gosling/NBAE via Getty Images

Ogwumike tem feito barulho na WNBA desde que foi escolhida como a escolha geral número 1 pelos Sparks em 2012. Em 2017, Ogwumike e sua irmã, Chiney, assinaram com a Adidas antes que a empresa desse a Nneka sua própria edição de jogador do ” N3XT L3V3L”, que ela usou no 2022 WNBA All-Star Game.

Nneka terminou com 12 pontos e 66% de arremessos na derrota do Team Stewart.