Como Taylor Swift impacta os planos do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões

Real Madrid jogará a final da Liga dos Campeões da UEFA no dia 1º de junho e abrirá seu estádio para que seus torcedores possam assistir ao jogo contra Borussia Dortmund em uma tela gigante, como é tradição.

Isso tem sido feito desde que conquistou a La Décima em 2014, sua décima Liga dos Campeões. A tradição não falhou em nenhuma das finais seguintes, mas este ano há um problema: Taylor Swift.

Real Madrid forçado a pensar em Taylor Swift

Isso porque a cantora norte-americana vai realizar dois shows no Estádio Santiago Bernabéu nos dias 29 e 30 de maio.

Os bilhetes estão esgotados para um dos espectáculos mais esperados do ano em Madrid e para uma das datas mais aguardadas no novo e renovado estádio Bernabeu.

Mas claro que agora obriga a um dia de loucura para os madridistas e para a logística que terão para essa data, 1 de Junho.

Em 31 de maio, Taylor Swift’O palco terá que ser desmontado. As telas gigantes terão que ser montadas para que Real Madrid os torcedores podem assistir à final da Liga dos Campeões contra Borussia Dortmund em casa, em seu estádio, no dia seguinte.

Com Real Madrid na qualificação para a final, muitos torcedores se perguntaram se conseguiriam assistir à final em casa.

Poderão, mas quando entrarem no estádio para ocuparem os seus lugares terão que agradecer aos trabalhadores que farão com que o Bernabéu deixe de ser a casa do Taylor Swift à casa televisiva da final da UEFA Champions League.