Comum se recusa a assistir ao vídeo de Cassie Beating, Advocates For Love

TMZ. com

TMZ Hip Hop conversou com o lendário letrista na segunda-feira em Bev Hills, onde ele maliciosamente evitou nossa pergunta sobre fazer A pergunta para Jennifer Hudson . Em vez disso, Common nos garantiu que deu Pete Rocha estavam prestes a trazer o calor com um novo álbum colaborativo.

Quanto ao motivo de ele estar evitando as últimas novidades sobre Diddy, Common reiterou que seu mantra é sobre paz e amor… ele está lançando um álbum harmonioso de duas partes chamado ‘A Beautiful Revolution’, então seu histórico confirma isso.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Common acredita que o mundo precisa de mais amor – que ele planeja trazer com o novo disco dele e de Pete – mas, por enquanto, Diddy não está recebendo nenhum do público, e depois do vídeo de Cassie, ele provavelmente não o fará por muito tempo.