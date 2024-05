Conclusões do jogo 4 entre Oilers e Stars, análise antecipada do confronto do jogo 5

Os Edmonton Oilers enfrentaram uma desvantagem de 2-1 na série no início do jogo 4, e depois de dois gols do Dallas Stars nos primeiros 5:29 do jogo, parecia que poderia crescer para 3-1.

Então a maré mudou significativamente.

Ryan McLeod e Evan Bouchard marcaram no primeiro, seguidos por gols de Mattias Janmark e Leon Draisaitl no segundo – e uma finalização de gol vazio de Mattias Ekholm para garantir – já que a série está agora 2-2 voltando para Dallas para o jogo 5 na sexta-feira (20h30 horário do leste dos EUA, TNT).

O que mais se destacou neste jogo? Que tendências continuarão? E quem são os principais jogadores a serem monitorados com a série agora reduzida a uma melhor de 3?

Grau dos lubrificadores: A-

O jogo 4 foi o encapsulamento perfeito dos Oilers. Eles tiveram um péssimo começo, perdendo por 2 a 0 nos primeiros 5:29 de um jogo que precisava vencer. Eles rugiram para marcar cinco gols sem resposta, controlaram o jogo limitando o Dallas a 22 chutes, eliminaram duas jogadas poderosas e marcaram um gol com falta de jogadores. O goleiro Stuart Skinner parecia prestes a desmoronar, mas fez defesas importantes – incluindo uma ótima em Tyler Seguin – para garantir que Dallas não marcasse o terceiro gol.

Nenhum time na pós-temporada pode parecer tão ruim e tão bom quanto os Oilers, frequentemente nos mesmos 20 minutos.

O técnico Kris Knoblauch também merece flores por mudar seu elenco para o jogo 5. Ele trocou os atacantes Corey Perry e Ryan McLeod, além do defensor Philip Broberg; e trocou os atacantes Sam Carrick e Warren Foegele, além do defensor Vincent Desharnais. Mais uma vez, Knoblauch apertou os botões certos: McLeod marcou o primeiro gol de Edmonton para reduzir a vantagem do Dallas para 2 a 1, com assistência de Perry; e sua linha com Leon Draisaitl superou os Stars por 6-1 enquanto estava no gelo em 5 contra 5.

Os Oilers dão crédito a Knoblauch por salvar sua temporada. Ele continuou esse heroísmo nos playoffs.

jogar 1:20 Oilers assumem a liderança com 2 gols em 51 segundos Mattias Janmark e Leon Draisaitl marcam com menos de um minuto de diferença para dar aos Oilers uma vantagem de 4-2 sobre os Stars.

Grau de estrelas: C-

Perder uma vantagem de 2 a 0 no primeiro período não foi o problema. Assistir os Oilers marcarem dois gols em 51 segundos – um gol shorthanded de Mattias Janmark e o 10º de Leon Draisaitl na pós-temporada – não foi o problema.

O problema foi a forma como os Stars perderam o jogo 4 em Edmonton. Dallas tinha um tentativa de chute de alto perigo no terceiro período contra Stuart Skinner.

Sem paixão, sem resistência e agora os Oilers têm uma nova vida na série.

O que aprendemos no jogo 4

Os goleiros podem fazer defesas com tacos mesmo quando não têm tacos nas mãos.

No final do primeiro período, o goleiro do Stars, Jake Oettinger, perdeu o taco enquanto lutava para fazer duas defesas em um power play de Edmonton. O ala dos Oilers, Zach Hyman, empurrou o taco com seu skate para trás de Oettinger, e ele finalmente se acomodou com a lâmina do taco pendurada na linha do gol.

Connor McDavid colocou o disco à direita de Oettinger, viu alguma luz do dia entre o goleiro e a rede e disparou o disco… diretamente do taco abandonado e fora de perigo para Dallas. McDavid parecia atordoado e descrente no banco em um jogo de 2 a 2.

jogar 0:46 ‘Inacreditável!’ O stick de Jake Oettinger de alguma forma bloqueia o gol O stick de Jake Oettinger de alguma forma é colocado no caminho certo para impedir os Oilers de assumirem a liderança no primeiro período.

De acordo com a súmula oficial da NHL, isso contou como um chute perdido de McDavid, em vez de uma defesa de Oettinger, o que acreditamos ser uma séria subestimação dos poderes precognitivos de Otter.

Jogadores para assistir no jogo 5

Enfermeira Darnell. O defensor de Edmonton foi alvo de escárnio local após o jogo 3, com alguns questionando abertamente seu futuro com o time com base em sua ineficácia. Ele esteve no gelo nos dois primeiros gols dos Stars, incluindo um chute de Esa Lindell que desviou de Nurse e entrou na rede para fazer 2 a 0.

Mas ele continuou lutando. Ele ajudou no gol de McLeod. Ele era uma presença física. Ele acertou 12 rebatidas, mas não cumpriu uma penalidade menor em 19:19 do tempo de gelo. Foi um desempenho crítico para um jogador importante.

Jason Robertson. A emissão de Roberts foi concluída? O ala do Stars passou 10 jogos nos playoffs sem marcar antes de marcar um hat-trick no jogo 3, em parte graças ao retorno de Roope Hintz. Mas Robertson teve menos 2 sem pontos no jogo 4, a sexta vez na pós-temporada em que ficou sem ponto e a sétima em que teve classificação negativa.

Com os Stars ainda em busca de seu primeiro gol de power play da série, eles precisam do Robertson que apareceu para o Jogo 3, com a ação voltando para Dallas para o Jogo 5.

Grande questão para o jogo 5: Chris Tanev está bem?

O defensor do Stars bloqueou um chute de Evander Kane com o pé direito faltando 7:38 para o fim do segundo período e não voltou ao jogo com uma lesão na parte inferior do corpo. Uma aquisição importante no prazo de negociação, Tanev tem sido uma parte crítica dos quatro primeiros colocados dos Stars na defesa, com média de 23:26 de tempo de gelo por jogo.

Ele tem 68 tocos para liderar todos os jogadores na pós-temporada. Dallas espera estar disponível para bloquear mais alguns no jogo 5. Caso contrário, será um grande golpe para a área mais estreita da escalação dos Stars e poderá impactar seu pênalti, que é a última coisa que você deseja contra o Lubrificadores.

Após o jogo, o técnico Pete DeBoer disse “dedos cruzados” que Tanev está bem para o jogo 5.