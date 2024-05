Conclusões do Jogo 5 do Rangers-Panthers, prévia do Jogo 6

Os Florida Panthers e o New York Rangers entraram no jogo 5 na noite de quinta-feira com a série final da Conferência Leste empatada em dois jogos cada.

Depois que os Panteras visitantes venceram o Rangers por 3 a 2, eles assumirão a mesma vantagem em casa para o possível jogo decisivo da série no sábado à noite (20h horário do leste dos EUA, ABC / ESPN +).

Aqui está o que se destacou na vitória da Flórida, junto com os principais jogadores a serem observados no Jogo 6, e a maior questão persistente.

Nota das Panteras: B+

Os Panteras controlavam a posse. Tornaram difícil para o Rangers encontrar o tempo necessário para se instalar na zona ofensiva nos dois últimos períodos.

Acima de tudo, eles encontraram maneiras de chegar à rede e, ao mesmo tempo, garantir que o Rangers lutasse nesse aspecto, além do gol tardio que Alexis Lafreniere marcou para reduzir a margem para um gol.

Se não fosse por Igor Shesterkin, é possível que os Panteras tivessem vencido por uma margem maior e entrado no Jogo 6 que poderia levá-los a retornar a uma final consecutiva da Copa Stanley pela primeira vez na história de seu time.

Exercitar a paciência tem sido crucial para os Panteras durante esses playoffs. Basta olhar para os eventos que levaram a um gol de rede vazia. Eles se posicionaram na frente da rede de Sergei Bobrovsky antes de prever e pressionar o Rangers a cometer um erro, a caminho de conquistar uma vantagem de dois gols. Se replicarem essa fórmula de forma consistente no Jogo 6, os Panteras se tornarão o primeiro time a conseguir sua passagem para a final da Copa Stanley.

jogar 0:42 O gol de Sam Bennett com rede vazia aumenta a vantagem dos Panteras no final Sam Bennett marca um gol em um gol vazio para dar aos Panteras uma vantagem de 3-1 contra o Rangers.

Nota dos Rangers: B-

Assistir Lafreniere chegar perto da rede e marcar fez mais do que reduzir a vantagem para 3-2 faltando menos de um minuto para o fim. Foi uma das poucas vezes em que os Rangers conseguiram realmente se colocar na zona ofensiva enquanto tinham um jogador em posição de marcar um gol em uma parte do gelo que os Panteras trabalharam em grande parte para tirar. Isso pode ser repetido em jogos futuros?

Encontrar vagas foi um desafio para o Rangers assim que o segundo período começou. Eles passaram de 11 chutes no primeiro período para um total de mais 11 nos 32 minutos seguintes de jogo. Terminaram com 27, e alguns deles foram de longe.

Mesmo com esses 11 arremessos do primeiro período, as métricas do Natural Stat Trick mostram que o Rangers teve uma parcela de arremessos de 46% no jogo 5 contra 5. A incapacidade de obter a posse de bola de forma consistente foi agravada ainda mais pelo fato de os Panteras terem conseguido 18 chances de alto perigo, permitindo apenas sete chances de alto perigo para os Rangers. Um exemplo disso foi o tiro de Sam Reinhart na porta que Shesterkin parou faltando 5:49 para o fim.

Outro item que não ajudou foi o Rangers, que tem a segunda melhor unidade de power play dos quatro times restantes, empatando apenas um pênalti; no entanto, eles ganham pontos extras por um gol short-handed de Chris Kreider, sua primeira contagem na série.

Jogadores para assistir no Jogo 6

Gustav Forsling. Isso vai além do fato de ele ter marcado o gol do empate. O que Forsling fez no jogo 5 é uma extensão do que ele fez nesta temporada e como ele emergiu como um dos jogadores mais importantes dos Panteras.

Grande parte do sucesso dos Panteras tem sido a sua capacidade de tirar tempo e espaço aos adversários, com a ideia de que podem entrar rapidamente na zona ofensiva. Forsling permitiu que os Panteras obtivessem sucesso em ambas as zonas, com média de mais de 23 minutos por jogo durante a pós-temporada dos Panteras. Ele será crítico novamente enquanto eles tentam afastar os Rangers no sábado.

Artemi Panarin. Fica complicado quando se escolhe como medir a produção da Panarin. Ele tem sido indiscutivelmente o facilitador mais forte do Rangers na pós-temporada, ao mesmo tempo que ainda é uma ameaça para marcar seus próprios gols. Os quatro chutes que ele acertou na rede no jogo 5 são os maiores que ele acertou desde a segunda rodada do jogo 6 contra o Carolina Hurricanes.

A capacidade de Panarin de criar para os outros tem sido vital para os Rangers. Mas se ele conseguir encontrar uma maneira de marcar um gol no Jogo 6, isso teria um papel importante para o Rangers forçar o Jogo 7. Caso contrário, obviamente há outras maneiras pelas quais o Rangers poderia vencer e chegar ao Jogo 7. Mas como O jogo 5 mostrou que obter o máximo possível de contribuições ofensivas de craques só tornará as coisas mais fáceis.

Grande questão para o Jogo 6: Será que os Rangers conseguirão algum tipo de sucesso com o jogo de poder?

Sucesso é um termo relativo quando se trata do jogo de poder do Rangers no momento: o sucesso está chegando para marcar um gol? Ou será que o primeiro passo para alcançar o sucesso seria simplesmente encontrar uma forma de entrar no jogo do poder?

Indo para o jogo 5, os Rangers tiveram uma das melhores vantagens extra-skatistas da NHL durante os playoffs como um todo, mas têm lutado desde que chegaram à rodada final da conferência. Eles converteram apenas 9,1% de suas chances de power play. Ter uma taxa de sucesso tão baixa é ainda mais problemático pelo fato de eles terem feito apenas uma jogada de poder no Jogo 5; por outro lado, eles viram uma de suas três chances ser convertida no jogo 4. Portanto, a tarefa que temos pela frente é empatar mais pênaltis e fazer os Panteras pagarem quando o fizerem.