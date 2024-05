Conclusões dos novos dados de rastreamento de morcegos Statcast MLB

A Liga Principal de Beisebol divulgou hoje publicamente uma coleção de dados de rastreamento de morcegos que oferecem insights fascinantes sobre o que torna os melhores rebatedores bons – e os piores, ruins. Com tudo medido, desde a velocidade do taco até o comprimento do golpe e o contato no ponto ideal, isso terá um efeito igualmente profundo nos rebatedores que os dados de rastreamento da bola tiveram nos arremessadores.

Usando o sistema de rastreamento Hawk-Eye, que posiciona 12 câmeras ao redor de cada estádio da liga principal – incluindo cinco rodando a 300 quadros por segundo – a MLB passou mais de dois anos refinando o modelo de rastreamento de morcegos antes de lançá-lo em sua plataforma Statcast. Ao medir usando o ponto ideal cerca de 15 centímetros abaixo da cabeça do taco, cada golpe de cada rebatedor é documentado por meio de dados objetivos e pronto para análise.

Aqui estão os princípios básicos. A oscilação média da liga principal é de 71,5 mph. O comprimento médio do caminho do morcego em um balanço, do início ao fim, é de 7,3 pés. Os rebatedores acertam a bola em um terço das bolas rebatidas. As tacadas mais rápidas normalmente pertencem aos jogadores mais produtivos – mas nem sempre. A velocidade média do bastão do melhor rebatedor das ligas principais desta temporada, Shohei Ohtani: 75,4 mph. A velocidade média do bastão do pior rebatedor das ligas principais nesta temporada, Javier Baez: 75,4 mph.

Assim como o advento da era do rastreamento do arremesso provocou mudanças nos métodos de treinamento para aumentar a velocidade e o giro, a capacidade de medir a velocidade e as trajetórias do bastão também mudará as abordagens dos rebatedores nos anos futuros. Por enquanto, porém, neste estágio inicial, os dados são puros e não adulterados. E isso nos diz que quando se trata de velocidade do bastão, há um homem e todos os outros.

O rei da velocidade do morcego

Quando o Statcast estreou em 2015 e a velocidade de saída saltou para o primeiro plano do léxico do beisebol, Giancarlo Stanton, então com o Miami Marlins, liderou quase todas as tabelas de classificação. Naquela temporada, 12 bolas foram atingidas a pelo menos 117 mph. Um de Mike Trout, um de Nelson Cruz, um de Carlos Gonzalez e nove de Stanton.

Os números da velocidade do bastão do agora New York Yankees são igualmente espalhafatosos. O swing de Stanton, em média, chega a cerca de 130,6 mph – quase 3 mph mais alto do que o segundo swinger mais rápido, o shortstop do Pittsburgh Pirates, Oneil Cruz. Também é consistentemente rápido. Statcast está caracterizando todas as oscilações acima de 75 mph como “rápidas”. Pouco mais de 22% das oscilações atingem o limite de 75 mph. Stanton está com 98,0%, quase 25% à frente do próximo melhor, Kyle Schwarber, do Philadelphia Phillies, que atinge mais de 120 km/h em 73,9% do tempo.

Stanton também está perto do topo de outra categoria: comprimento do swing, onde está em segundo atrás de Baez. A altura muitas vezes influencia o comprimento do balanço e, com 1,80 m, não é nenhuma surpresa ver o balanço de Stanton cobrindo 2,5 metros.

É claro que, como ensinaram as lutas de Stanton nos últimos anos, a velocidade de saída – e agora, a velocidade do bastão – não é por si só um grande rebatedor. Stanton tem a bola mais rebatida na MLB nesta temporada, com 119,9 mph e a velocidade média de saída mais alta em suas bolas mais rebatidas, mas ele tem sido um rebatedor apenas um pouco acima da média da liga, com rebatidas de 0,230/0,283/. .452.

A lição: você pode ter o movimento mais rápido, mas isso de forma alguma garante o sucesso.

O anti-Stanton

No outro extremo do espectro está o artesão do San Diego Padres, Luis Arraez, que pode adicionar um novo título às suas duas coroas de rebatidas: o taco mais lento do beisebol. A velocidade do bastão de Arráez de 62,4 mph fica 2 mph atrás do segundo mais lânguido, Steven Kwan, defensor externo do Cleveland Guardians, e os dois são talvez os melhores exemplos do que jogadores sem velocidade de bastão de elite podem fazer para continuar prosperando nas grandes ligas.

Arráez e Kwan fazem parte do grupo de swings curtos e controlados que são acertados com uma regularidade fenomenal. O swing de Arráez é de apenas 5,9 pés e o de Kwan, 6,4. No grupo de velocidade de bastão abaixo de 68 mph e comprimento de balanço abaixo de 6,4 pés estão o segunda base do Milwaukee Brewers Brice Turang (128 OPS +), o outfielder dos Yankees Alex Verdugo (107) e o Toronto Blue Jays DH Justin Turner (111), todos dos quais são jogadores ofensivos produtivos.

Alguém poderia sugerir que é apesar das oscilações deles, mas talvez seja melhor começar a tratar isso como se fosse por causa deles. Arráez lidera a MLB ao acertar a bola em 43,9% de suas tacadas. Para determinar se um arremesso foi enquadrado, o sistema utiliza duas variáveis ​​– velocidade do bastão e velocidade do arremesso – e determina a velocidade máxima de saída. Em seguida, ele pega o EV real de uma bola rebatida e o compara com o pico. Se for pelo menos 80% do número superior, é considerado elevado ao quadrado, porque apenas as bolas que atingem o ponto ideal do taco podem produzir velocidades superiores a 80%.

Quando os rebatedores acertam uma bola, eles rebatem 0,372 e acertam 0,659. Quando não o fazem, atingem 0,127 e atingem 0,144. Ou seja, mesmo que nenhum dos dois possua muito poder, aprecie Arráez, Kwan e outros pelo que são: mestres na arte de rebater.

O casamento perfeito entre velocidade e precisão do bastão

Pegue Stanton, coloque-o em uma daquelas máquinas de mash-up com Arráez, e o que você ganha?

Juan Soto. Basta considerar:

A 76,1 mph, o defensor direito dos Yankees tem o 10 º -maior velocidade de bastão entre os 221 jogadores qualificados.

Ele atinge mais de 75 mph 66% do tempo, ficando em sétimo lugar.

Ele acertou 83 bolas, o quarto maior número da MLB, e o faz com uma taxa de 48,3%, o segundo.

Ele é o segundo em explosões, uma métrica que adiciona um elemento de velocidade do taco à taxa de quadratura de um jogador, com 49. Os 10 melhores jogadores em explosões são um “quem é quem” dos grandes rebatedores: Jose Ramirez, Julio Rodriguez, Aaron Judge , Yandy Diaz, Gunnar Henderson, Salvador Perez, Bobby Witt Jr., Ohtani, Soto e um surpreendente número 1 que apresentaremos a seguir.

Um comprimento de balanço de 7,3 pés é o único lugar onde Soto está na média. Ele não é como Corey Seager, Freddie Freeman e Wyatt Langford, que geram excelente velocidade de bastão com golpes curtos. Ele também não é como a maioria dos jogadores que se juntam a ele perto do topo da lista de velocidade do bastão e a geram usando golpes longos.

Não, Soto é simplesmente espetacular no que faz. E seu status atípico em dados de rastreamento de morcegos também valida seu lugar na produção.

O melhor rebatedor do beisebol ninguém conhece

Ele tem mais explosões do que Soto e Ohtani.

Apenas quatro jogadores acertaram mais bolas do que ele, e cada um é um All-Star multi-time.

Ele nem balança, em média, tão forte quanto seu irmão. Mas isso não importa, porque William Contreras – o apanhador dos Brewers, irmão mais novo do apanhador Willson Contreras do St. Louis Cardinals – causa muitos danos com um esforço de 74,2 mph. Contreras, de 26 anos, não está apenas no topo da lista de explosões, mas também não está particularmente próximo: seus 58 estão à frente dos 50 de Soto e dos 46 de Ohtani, e sua melhor taxa de explosões da liga principal de 34,5% é 2,5 vezes a média da liga principal. de 13,7%.

A razão do sucesso de Contreras é clara: ele balança forte, bate a bola com muita força e não rebate muito (taxa de socos abaixo de 20% na temporada). É uma combinação excepcional de habilidades, e ter mantido esse resultado ofensivo em todos os jogos dos Brewers, sem mencionar 33 de 40 no apanhador, é um trabalho do calibre de MVP.

Outros nesta temporada cujas habilidades com morcegos merecem crédito:

Quais perfis são alarmantes?

Embora a MLB tenha tentado começar a rastrear oscilações usando Statcast em um número limitado de estádios durante a temporada de 2022, a liga só se sentiu confiante o suficiente este ano para divulgar o conjunto completo de números. Assim, é impossível saber com certeza qual balanço ficou mais rápido ou mais lento nos últimos anos.

Aqui estão cinco jogadores cujas métricas de swing nas primeiras sete semanas da temporada são motivo de preocupação.

Javier Báez, SS, Detroit Tigers: A velocidade do bastão nunca foi um problema para Báez e esta temporada reforçou isso. A questão – ou uma das questões – é que ele arrasta seu taco pela zona por mais tempo do que qualquer um, incluindo Stanton. A trajetória do morcego de 8,7 pés de comprimento de Baez simplesmente não gera o contato forte de antes, e sua linha 0,172/0,208/0,233 reflete isso.

Nolan Arenado, 3B, St. Logo atrás de Baez e Stanton em comprimento de swing está Arenado, de 33 anos. Golpes longos podem ser uma coisa boa – Michael Harris II, Aaron Judge, Willy Adames, Rhys Hoskins e Adolis Garcia estão todos entre os 10 primeiros – mas são difíceis para um rebatedor pesado com taco bem abaixo da média velocidade. Arenado atingiu 69,5 mph nesta temporada e, embora tenha sido um rebatedor mediano em um ambiente ofensivo, apenas alguns outros (Isaac Paredes, Jose Altuve) obtiveram sucesso com golpes longos e rebatidas mais lentas. Todos os três têm baixas taxas de explosão, o que vale a pena ficar de olho.

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Toronto Blue Jays: O jogador de 25 anos tem tudo para ser um bom batedor. Uma velocidade média do morcego de 75,6 mph (14º na MLB) e 34 explosões (22º) são um bom presságio. O problema? Guerrero está acertando a bola em um ritmo anêmico: apenas 21% das tacadas e 26,9% do tempo no contato. As explosões mostram que quando Vlad atinge o ponto ideal, ele causa danos significativos. Ele acerta a parte fraca do taco com muita frequência.

Jorge Soler, DH, San Francisco Giants: Por pior que Guerrero tenha sido na quadratura da bola, Soler é notavelmente pior. Sua velocidade ruim é a mesma de Vlad, 75,6 mph, mas ele tem a terceira menor taxa quadrada no contato. As explosões são ainda piores: Soler é o único jogador de beisebol que balança com mais força do que 73,2 mph e não consegue atingir nem mesmo uma taxa de explosão de 10%. Talvez a distensão no ombro direito que o forçou a ir para a IL há uma semana tenha sido a culpada? Essa não é mais uma questão deixada à especulação. Os dados sobre o retorno de Soler responderão.

Brett Baty, 3B, Mets de Nova York: No final da lista está Baty, o exemplo mais claro da anomalia que é a alta velocidade do morcego e o contato fraco. Embora Baty não balance tão forte quanto Soler ou Guerrero, seu swing de 73,2 mph está certamente acima da média. Sua pior taxa quadrática de 18,0% no contato, por outro lado, não é. Ser superado por Arráez ao balançar 18 km/h com mais força do que ele é uma coisa difícil de fazer.