Concorrente da ‘Roda da Fortuna’ é selvagem ‘na bunda’, palpite, o público desaba

Este concorrente da “Roda da Fortuna” está recebendo grandes adereços por NÃO ganhar muito – bunda ele perdeu de forma espetacular… com um palpite que basta ver para acreditar.

O episódio de ‘WoF’ foi ao ar na noite de quinta-feira, apresentando um quebra-cabeça de frases para iniciar o jogo com letras aparecendo uma após a outra. Depois que algumas cartas apareceram, um concurso foi nomeado Em estoque lança seu melhor palpite. Bem, um palpite.

Dê uma olhada no quadro, como Tavaris fez, e talvez você também tenha pensado, “Right In The Butt!” 🤣