Conferência de imprensa de Jake Paul x Mike Tyson hoje: Que horas são e onde assistir online e na TV?

Jake Paulo e Mike Tyson terão seu primeiro confronto hoje, desta vez na forma de uma coletiva de imprensa.

Os dois vão lutar no ringue no Texas no dia 20 de julho, mas tentarão obter uma vantagem psicológica durante a turnê de imprensa.

Mike Tyson vai ao repórter pedindo previsão para a luta de Jake PaulParker Johnson

Haverá duas coletivas de imprensa com Tyson, Paul, Katie Taylor e Amanda Serranojá que eles estão lutando no mesmo card.

Há muita expectativa por aí Tyson e Paulodevido à diferença de idade de cerca de 30 anos entre os dois boxeadores e há muita controvérsia em torno da luta.

Quando são as conferências de imprensa?

A primeira coletiva de imprensa acontecerá na segunda-feira, 13 de maio, na cidade de Nova York. Esse terá início às 17h30 EST e será apresentado por Ariel Helwani.

É gratuito e aberto ao público e acontecerá no The Apollo no Harlem, com abertura de portas às 16h30 EST.

Depois, na quinta-feira, 16 de maio, em Dallas, Texas, acontecerá o outro. Este começará às 19:30 CST em Arlington no Texas Live. Isso também é gratuito para o público, com as portas abrindo às 18h30 CST.

Onde você pode assistir às coletivas de imprensa?

Ambas as coletivas de imprensa serão transmitidas ao vivo na Netflix e no canal do MVP no YouTube, o que significa que todos os olhos podem estar voltados para a ação, com algumas discussões acaloradas esperadas.

Você também pode acompanhar as coletivas de imprensa ao vivo no MARCA com toda a ação sendo atualizada regularmente.