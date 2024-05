RIO DE JANEIRO — Os lutadores da luta principal e co-principal do UFC 301 se conheceram mais de perto antes das lutas de sábado, com Alexandre Pantoja e Steve Erceg se enfrentando poucos dias antes da disputa do título peso mosca. José Aldo e Jonathan Martinez trouxeram uma energia muito diferente ao se enfrentarem até serem separados pela segurança e pela equipe do UFC.

Assista acima aos confrontos do Media Day de quarta-feira.