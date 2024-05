NEWARK, NJ – O campeão dos leves do UFC Islam Makhachev, o ex-campeão interino dos leves Dustin Poirier, o ex-campeão dos médios Sean Strickland, Paulo Costa e o restante do card do UFC 302 se enfrentaram pela última vez na pesagem cerimonial.

O UFC 302 acontece no dia 1º de junho, no Prudential Center, em Newark.