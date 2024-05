Congresso se transforma em ‘Springer Show’ como Rep. Representantes de batalhas MTG. AOC, Crockett

O Congresso está realmente se transformando em um episódio do “Jerry Springer Show” – três legisladores notáveis ​​trocaram insultos desagradáveis ​​durante uma audiência oficial, e tudo que faltava eram cadeiras voadoras e Steve Wilkos .

Representante dos EUA Marjorie Taylor Greene chifres travados com o Rep. Alexandria Ocasio-Cortez dar Jasmine Crockett enquanto presidiam a audiência do Comitê de Supervisão da Câmara sobre uma resolução para deter o Procurador-Geral Merrick Garland em desacato ao Congresso.

Confira o vídeo … Greene deu início a toda a loucura perguntando à ala democrática do comitê se eles empregavam o juiz do Tribunal Criminal de Manhattan Juan Marchánfilha. Como você sabe, Marchan é o juiz titular no julgamento secreto de Donald Trump.