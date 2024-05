Conor McGregor ‘atualmente em fase de negociação’ com o UFC sobre novo contrato, ainda quer 3 lutas em 2024

Conor McGregor abriu negociações com o UFC sobre um novo contrato.

Antes de seu tão aguardado retorno à ação no UFC 303, no dia 29 de junho, o ex-campeão das duas divisões revelou que está trabalhando com a promoção em uma possível prorrogação, com esperança de permanecer ocupado pelo resto do ano. McGregor atualmente tem duas lutas restantes em seu contrato atual, mas não luta desde 2021, quando sofreu uma fratura devastadora na perna em uma luta com Dustin Poirier. O superastro irlandês quer ficar muito mais ativo agora – e tudo começa com sua próxima luta contra Michael Chandler.

“29 de junho, 5 de setembro – Dia da Independência do México – e depois dezembro”, disse McGregor durante um bate-papo ao vivo no Duelbits sobre seus planos para o resto de 2024. “Três lutas este ano. Agora vou dizer isso, se Deus quiser, porque a vida me mostrou algumas vezes diferente – com lesões e a loucura acontece. Por favor, Deus, três lutas. 29 de junho, 5 de setembro, e algo saboroso em dezembro, final de ano.

“Tenho duas lutas restantes no meu contrato com o UFC. Atualmente estamos em fase de negociação com o UFC. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece.”

O card de setembro mencionado por McGregor é o evento planejado do UFC 306, que acontece no famoso local Sphere, em Las Vegas.

É um evento que o CEO do UFC, Dana White, gastou muito dinheiro para planejar e executar como o primeiro grande evento esportivo a acontecer na arena de US$ 2,3 bilhões, que possui mais de 580.000 pés quadrados de telas de LED.

McGregor já convocou uma luta nesse card, com a esperança de poder resolver sua rivalidade de longa data com Nate Diaz depois de terem dividido dois encontros anteriores.

White derrubou essa ideia quase tão rapidamente quanto McGregor a mencionou pela primeira vez, mas isso também é, pelo menos parcialmente, porque Diaz não está realmente sob contrato com o UFC no momento.

Seja Diaz ou outra pessoa, McGregor permanece firme em seu pedido para lutar naquele card e, potencialmente, marcar mais um confronto antes de 2024 chegar ao fim.

“Estou feliz por conseguir uma neste ano, uma luta antes do meu próximo aniversário”, disse McGregor. “Muito, muito feliz mesmo. Então, imediatamente, estarei de volta em setembro. A Esfera está rolando e o Dia da Independência do México, estamos procurando adversários para isso.

“Eu adoraria a trilogia Diaz, já disse isso publicamente. Foi colocada água quase instantaneamente, mas quem sabe. Díaz e [Jorge] Masvidal está lutando uma luta de boxe. Estou procurando oponentes.”

Sendo a maior atração da história do esporte, McGregor provavelmente não terá que ir muito longe para encontrar adversários dispostos a aceitar seu desafio. Primeiramente, ele precisa passar por Chandler em junho, e então McGregor pode começar a planejar seu futuro.