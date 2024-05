Conor McGregor avisa Ryan Garcia para acertar a cabeça: ‘Vou dar uma cotovelada se você não fizer isso’

Conor McGregor emitiu um aviso a Ryan Garcia.

A estrela do UFC, como a maior parte do mundo dos esportes de combate, descobriu no início desta semana que Garcia testou positivo para substâncias proibidas decorrente de sua vitória frustrante sobre Devin Haney em 20 de abril no Brooklyn. Como McGregor costuma fazer, ele acessou o Twitter para dar uma resposta detalhada a uma das maiores histórias da semana – e também incluiu o atual campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley.

“Traiu o peso e foi espremido, proibição vitalícia”, disse McGregor em um tweet agora excluído. “É triste ver, é triste dizer. Triste e um pouco doente. Não chegue perto de mim se eu te ver, Ryan Garcia. Na verdade estou enojado. Esse ostarine me lembra Sean O’Malley – estava presente também. Eu não gosto disso, vou acabar com vocês dois. Você quer treinar? Vou marcar vôos agora mesmo para vocês dois fazerem uma luta completa cada um. Hotel, Black Forge Inn, o lote. Vamos treinar O’Malley e Garcia, duas cabecinhas ostarinas. Eu monto vocês dois como se fossem avestruzes. [What the f*ck] é acima? No que você pensa que está?

“Se eu fosse o pai de Haney, você estaria morto, não importa o que fizesse isso. Louco. O que diabos aconteceu com você, seu idiota. Junte sua cabeça [because I’m] vou esmagá-lo com os cotovelos se não o fizer. Jogo limpo, Devin, muito bem. Seu desempenho acaba de se tornar ainda mais heróico. Bravo. Junte sua cabeça [Garcia] ou se matar.

Garcia negou continuamente qualquer irregularidade e acredita que silenciará muitos críticos nas próximas semanas. Até o momento, nenhuma penalidade foi aplicada a Garcia, nem foi tomada uma decisão sobre se sua vitória por maioria sobre Haney será mantida ou não.

McGregor tem estado bastante ocupado ultimamente. “The Notorious” se prepara para retornar ao octógono quando enfrentar Michael Chandler na luta principal do UFC 303, no dia 29 de junho, em Las Vegas, e também se tornou co-proprietário do BKFC, conforme revelou durante o KnuckleMania 4 do último sábado. transmissão.