Conor McGregor critica o campeão do UFC Ilia Topuria: ‘Ele me lembra um pouco retardado Artem Lobov’

Conor McGregor não tem nada de bom a dizer sobre o atual campeão peso pena do UFC, Ilia Topuria.

O ex-rei de 145 libras dirigiu-se a Topuria durante um bate-papo ao vivo na segunda-feira, com o superastro irlandês explodindo quando questionado sobre uma opinião sobre ele. McGregor comparou Topuria ao ex-amigo e companheiro de equipe Artem Lobov, que agora está envolvido em um processo multimilionário contra ele por causa dos lucros da venda de seu uísque irlandês Proper 12.

“Foda-se ele também”, disse McGregor sobre Topuria. “Eu também não dou a mínima para ele. Ele me lembra um pequeno idiota, Artem Lobov. Topúria, [he] faz, dois pequenos idiotas.

Então, por que McGregor não gosta muito de Topuria?

Bem, aparentemente tudo se resume a dinheiro e não ao espírito de competição.

McGregor questionou o fato de Topuria se tornar campeão dos penas em fevereiro e imediatamente falar sobre seu crescente poder de estrela. Topuria afirmou que até 2025 se tornará o atleta mais bem pago do mundo.

McGregor, que na verdade ocupou esse lugar em 2021, de acordo com a revista Forbes, zombou de Topuria por essa afirmação e por seu equívoco sobre fazer uma lista como essa em 2025, quando a contagem começa um ano antes.

“Vou lhe contar por que disse o que disse sobre ele”, disse McGregor. “Porque ele está falando, ele será o atleta mais bem pago em 2025. Estamos em 2024. Na verdade, é agora. A lista dos atletas mais bem pagos de 2025 começa agora. A lista saiu recentemente e isso significa que ele terá que arrecadar cerca de US$ 200, US$ 300 milhões. Não seja bobo, rapaz.

“Isso apenas me lembrou de Artem Lobov. Apenas um estúpido e idiota. Falando em bilhões com a porra de um carro. Acha que sabe tudo, é apenas um idiota careca.

Embora Topuria tenha sugerido uma possível mudança para o peso leve, é virtualmente impossível que McGregor algum dia cogitasse um retorno ao seu antigo reduto com 145 libras.

Independentemente da categoria de peso, McGregor não parece interessante em realmente lutar contra Topuria porque o campeão dos penas ainda não fez o suficiente para conquistar essa oportunidade.

Na verdade, McGregor espera que o ex-inimigo Max Holloway despache Topuria se eles se encontrarem em um confronto que está previsto para acontecer em algum momento antes do final de 2024.

“Holloway, muito leve, muito rápido”, disse McGregor. “Acho que Holloway o separa. Se eles brigarem. Holloway conseguiu, ele tem o título dos penas. Ele já tem isso há muito tempo. Ele agora é o ‘BMF’. Topuria, para mim, é um não-campeão na minha opinião. Ele pode ter uma alça, mas na minha opinião é uma alça sem sentido, pois ele a segura. Não vejo nenhuma atração nisso. O que ele é georgiano? Espanhol? O que ele é? Eu nem sei onde ele está.”

Mais do que tudo, McGregor simplesmente não entende a atração por Topuria nos últimos meses, desde que se tornou campeão com um nocaute no segundo round sobre Alexander Volkanovski.

“Eu não entendo nada dele”, disse McGregor. “Não há buzz com ele. Ele precisa continuar lutando. Topuria precisa continuar lutando.”

Mesmo tendo focado sua opinião principalmente no atual campeão do UFC com 145 libras, McGregor também não teve muito a dizer sobre a pessoa anterior que detinha o título.

“Reflexões sobre Volkanovski?” McGregor disse. “Sem pensamentos. Foda-se ele também. Eu teria chutado a cabeça dele e isso é um fato.”