Conor McGregor, do amor ao ódio com Ryan Garcia: pede uma sanção dura e o desafia

EUno rescaldo de sua polêmica vitória sobre Devin Haney, Ryan Garcia se encontra no centro de uma tempestade desencadeada por ninguém menos que o ícone do UFC Conor McGregor. O mundo do boxe ficou cambaleando quando surgiu que García havia testado positivo para ostarina, uma substância proibida, antes e no dia de sua luta com Haney.

Apesar de ser incapaz de ganhar peso para a disputa pelo título superleve do WBC, García triunfou Haney por decisão majoritária, pontuada por três knockdowns no Barclays Center. No entanto, a alegria da vitória foi ofuscada pela nuvem de acusações de doping.

Numa reviravolta bizarra, García negou qualquer irregularidade em um vídeo postado no X, apenas para afirmar ainda mais sua inocência durante uma sessão ao vivo no Instagram. No entanto, as evidências apresentadas pela Associação Voluntária Antidopagem (VADA), conforme relatada pela ESPN, pintam um quadro contundente.

McGregor ataca Garcia

Digitar Conor McGregornunca se esquiva da controvérsia. McGregor inicialmente estendeu os parabéns a García em sua vitória antes de se virar rapidamente para exigir justiça.

Em uma postagem agora excluída, McGregor pediu nada menos que uma proibição vitalícia para o boxeador de 25 anos e desafiou ambos García e campeão peso galo do UFC Sean O’Malley para um spar, chegando a se oferecer para cobrir as despesas de viagem.

“Traiu o peso e foi espremido, proibição vitalícia”, McGregor escreveu.

“Triste de ver, triste de dizer. Triste e um pouco doente. Não chegue perto de mim se eu te ver algum dia Ryan Garcia. Na verdade estou enojado.

“Este ostarine me lembra Sean O’Malley estava nisso também. Eu não gosto disso, vou acabar com vocês dois, vocês querem um spar? Vou definir os vôos agora mesmo para vocês dois, para um spar completo cada.

“Hotel, Black Forge Inn no estacionamento. #letssparomalley e #garcia duas cabecinhas de ostarine, vou montar vocês dois como se fossem avestruzes. O que está acontecendo. O que você pensa que está fazendo?

“Se eu fosse Haneys [sic] pai, você está morto, não importa o que aconteça, por fazer isso. Louco. O que diabos aconteceu com você, seu idiota.

“Recomponha sua cabeça porque eu vou esmagá-la com os cotovelos se você não fizer isso. Jogo limpo Devin bom trabalho.

“Seu desempenho acaba de se tornar ainda mais heróico. Bravo! RECUPERE SUA CABEÇA OU MATE-SE.”