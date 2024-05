Conor McGregor e Michael Chandler discordam sobre a previsão para Islam Makhachev x Dustin Poirier

Conor McGregor e Michael Chandler permanecem em rota de colisão no dia 29 de junho no UFC 303, mas a luta principal do UFC 302 pode servir como um confronto futuro para qualquer um dos lutadores.

Islam Makhachev defende seu título dos leves contra Dustin Poirier em uma luta onde o mauler do Daguestão continua sendo o favorito para vencer. Fora a única mancha em seu currículo – uma derrota por nocaute para Adriano Martins em 2015 – Makhachev raramente perde rounds e muito menos permite que seus oponentes tenham muitas chances de vencê-lo.

As probabilidades estão contra Poirier, mas McGregor acredita que seu ex-inimigo tem tudo o que é preciso para causar a reviravolta e acabar com o reinado de Makhachev pelo título.

“Acho que Dustin pode vencê-lo”, disse McGregor durante uma recente transmissão ao vivo do Duelbits. “Eu acho que Dustin gosta dele. Nocauteia ele.

“Acho que nas coisas que Makhachev faz de errado, nas coisas em que ele não é bom, ele se atrapalha, geralmente no início e cai em tiros. Ele foi nocauteado por um gancho nas costas de um canhoto antes de entrar no UFC. Essa é uma das melhores fotos de Dustin. Se Dustin algum dia fizer isso, será desta vez.”

Chandler também passou quase 15 minutos na jaula com Poirier, tendo se envolvido em uma batalha sangrenta com ele em 2022. Essa foi na verdade a aparição mais recente de Chandler no UFC antes de marcar a luta contra McGregor.

Chandler tem muito respeito por Poirier e não se importa com ele ganhar a disputa pelo título com uma única vitória sobre um prospecto como Benoit Saint Denis, apesar de ter sido nocauteado por Justin Gaethje em julho passado. Dito isto, Chandler sente que o wrestling e o grappling de Makhachev anulam o que Poirier faz tão bem em pé, e essa é realmente a diferença na luta.

“Bom para Dustin”, disse Chandler ao MMA Fighting sobre Poirier conseguir a disputa pelo título. “Dustin fez tudo neste esporte. Ele lutou com Conor duas vezes. A única coisa que ele ainda não fez foi vestir o ouro do UFC, e ele quer. Estou feliz que ele tenha conseguido sua chance. Sinceramente, eu esperava que Gaethje vencesse e que Gaethje conseguisse a chance, porque achei que Gaethje merecia mais, obviamente. Sempre quis ver Gaethje usando ouro. Se não fosse eu, queria ver Gaethje usar ouro.

“Eu dou [Poirier] uma chance? Absolutamente. [But] Acho que o Islam terá o número dele. Acho que o Islã é simplesmente melhor em todas as áreas. Acho que o Islã acaba com ele, honestamente.”

Embora McGregor veja Makhachev potencialmente lutando com um canhoto como Poirier, Chandler não acha que a luta permaneça em pé por tempo suficiente para que isso importe.

Ele sabe por experiência própria que Poirier não se sai muito bem no wrestling, e Makhachev pode atacar com um plano de jogo sufocante no UFC 302.

“Honestamente, Dustin admite muito a queda”, disse Chandler. “Ele foi derrubado em inúmeras lutas. Eu o derrubei e o segurei durante todo o segundo round. Ele não é um cara difícil de derrubar. Não é porque ele não é atlético e nem forte. Acho que ele luta de uma maneira que dá socos muito pesados, e quando o golpe chega, ele meio que cede e sente que vai se livrar disso. Você não será capaz de fazer isso contra o Islã.

“O Islã é uma bola de demolição humana, com um cobertor em cima de você também. Isso vai ser interessante. Obviamente, Dustin e eu temos alguma história, mas adorei que ele tenha conseguido a disputa pelo título.”

Quanto a McGregor, ele sabe que Poirier está longe de ser infalível, por isso não descarta Makhachev por adicionar outra defesa de título aos seus elogios. McGregor apenas acredita que Poirier tem a receita certa para causar alguns problemas a Makhachev, e é assim que ele espera que a luta aconteça.

“Obviamente, Dustin também faz coisas ruins, o que alimenta os pontos fortes de Makhachev”, disse McGregor. “Vai ser uma boa luta e vamos ver qual deles aparece. Mas é tudo para jogar. Não há um favorito claro nisso.

“Se você olhar a última luta do Dustin, ele estava sendo maltratado pelo Benoit Saint Denis e ele continuou e se levantou, ficou e acertou um chute. É uma ótima experiência entrar nessa luta. Se houver uma chance para ele fazer isso, será esta.”

Claro, McGregor adoraria a chance de voltar a enfrentar Poirier, especialmente depois que seu último encontro terminou com ele sofrendo uma terrível fratura na perna. Ele também tem muita história com o time de Makhachev depois de sua rivalidade acalorada com Khabib Nurmagomedov, então McGregor realmente vence de qualquer maneira.

“Ou/ou”, disse McGregor sobre quem ele prefere lutar entre os headliners do UFC 302. “Tenho história com ambos. Vamos ver como acontece.”