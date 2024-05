Conor McGregor zomba de Leon Edwards x Belal Muhammad: ‘Provavelmente nem é um pay-per-view’

Conor McGregor sempre teve a intenção de adicionar mais hardware à sua coleção de títulos do UFC, e o ouro dos meio-médios pode ser o próximo em sua lista.

Enquanto se prepara para enfrentar Michael Chandler na categoria até 170 libras no UFC 303, o ex-campeão de duas divisões discutiu seu interesse em reconquistar o título dos leves que já conquistou ou em potencialmente buscar algo diferente. Foi quando McGregor referiu-se aos seus planos atuais de lutar no meio-médio, ao mesmo tempo que visava o atual campeão do UFC, Leon Edwards.

“Olhe até a foto do meio-médio, que é meu próximo peso, a foto do meio-médio”, disse McGregor durante um chat ao vivo do Duelbits. “Leon Edwards – Nate Diaz quase o nocauteou, colocou-o de pé. Se isso estivesse acontecendo [with me], Leon está inconsciente. Também [Donald] Cerrone foi longe com ele.”

As últimas lutas de McGregor no meio-médio aconteceram contra Diaz e Cerrone, e atualmente ele ostenta um recorde de 2 a 1 na divisão. McGregor ainda não enfrentou um peso meio-médio de longa data, e isso não mudará quando ele enfrentar Chandler, que passou toda a sua carreira competindo na categoria até 155 libras.

Dito isso, McGregor acredita que a divisão dos meio-médios está pronta para ser escolhida, especialmente para uma estrela de sua magnitude. Ele não precisa ir além da próxima luta pelo título até 170 libras, que verá Edwards enfrentar Belal Muhammad em julho, para saber que o UFC adoraria vê-lo tentar o cinturão.

“Há muitas decisões acontecendo agora com aquele tal de Leon”, disse McGregor. “Leon Edwards adora uma decisão. Então ele está lutando contra outro cara de decisão, seu homem Belal. Não são bons momentos na disputa pelo título dos meio-médios.

“[UFC 303 sells 200,000 pay-per-view] compra provavelmente, nem mesmo – 150.000 compras, se for mesmo um pay-per-view. Provavelmente nem é um pay-per-view.”

Edwards x Muhammad é a atração principal do pay-per-view no UFC 304, mas parece que McGregor não está muito interessado em assistir – embora isso possa mudar se ele vencer Chandler e então declarar sua intenção de lutar pelo título dos meio-médios .

Quer seja o ouro dos meio-médios ou talvez até mesmo competir com o velho adversário Max Holloway com o título “BMF” em disputa, McGregor prefere a ideia de adicionar novos elogios ao seu currículo em vez de perseguir algo que já ganhou no passado.

“Estou olhando para todos esses cinturões”, disse McGregor. “O título mundial dos leves, embora eu já o tenha conquistado – quão animado eu ficaria em reduzir esse peso novamente depois de já vencê-lo? Já segurei o cinturão.

“Eu ficaria animado com o título de ‘Bad Mother F*cker’ e com o título dos meio-médios. Veremos o que acontece. Eu aceito as coisas como elas aparecem.”

Seja peso leve, meio-médio ou BMF, McGregor espera ter uma chance pelo título do UFC em um futuro próximo, mas ele realmente gostaria que a promoção adicionasse outro cinturão ao portfólio da empresa para mostrar apreço por toda a atenção que ele deu a esses campeonatos.

“Deveria haver um cinturão McGregor ou algum tipo de cinturão de dinheiro”, disse McGregor. “O UFC precisa inventar um para mim. Porque todas essas coisas foram criadas nas minhas costas.”