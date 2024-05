Conselho da NCAA vota para aceitar acordo antitruste, dizem fontes

O Conselho de Governadores da NCAA votou na noite de quarta-feira para concordar com os termos do acordo na Câmara v. NCAA e casos antitruste relacionados, disseram fontes à ESPN, juntando-se a três conferências de poder até agora para avançar com uma mudança histórica na forma como os esportes universitários são operados.

Os 12 Grandes e o ACC votaram pela aceitação dos termos do acordo na terça-feira, e os Dez Grandes juntaram-se a eles na quarta-feira. Os dois réus restantes citados no processo – a SEC e o Pac-12 – deverão votar para aprovar os termos também no final desta semana. O conselho da NCAA não votou por unanimidade na quarta-feira, disse uma fonte à ESPN.

A votação do conselho da NCAA era esperada, mas talvez pareça mais simbólica. A votação do conselho a favor de um acordo que permitiria às escolas pagar aos jogadores representa um rompimento formal de uma ligação de décadas ao amadorismo não remunerado.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os termos do acordo estabelecem que a NCAA fornecerá mais de US$ 2,7 bilhões a ex-atletas na próxima década por danos nas costas relacionados às restrições de nome, imagem e semelhança da associação, segundo fontes. As conferências também concordaram em criar um sistema prospectivo que permitirá às escolas pagar cerca de 20 milhões de dólares por ano em partilha permissiva de receitas aos atletas. Esses pagamentos diretos, uma mudança de paradigma sem precedentes no desporto universitário, provavelmente começariam no outono de 2025.

Ao chegar a um acordo, as escolas e a NCAA evitam ir a julgamento, onde poderiam ter sido responsabilizadas por danos superiores a 4 mil milhões de dólares se perdessem, o que os peritos jurídicos consideraram uma probabilidade, considerando o recente mau registo da NCAA em processos judiciais. Segundo fontes, os demandantes também concordarão em rejeitar dois outros casos antitruste pendentes contra a NCAA que poderiam ter potencialmente acrescentado bilhões de dólares em danos a um total já assustador.

Os líderes do atletismo universitário reconheceram amplamente que, embora um acordo no caso da Câmara seja um avanço significativo, não resolverá todas as questões jurídicas e de governação que desestabilizaram o seu antigo modelo de negócio. Embora alguns líderes universitários estejam céticos de que o acordo proporcione um caminho claro a seguir e outros líderes esportivos universitários questionem como o ônus financeiro dos pagamentos do acordo seria compartilhado entre as conferências, fontes disseram à ESPN que é amplamente esperado que um acordo chegue até o fim da semana. As ligas precisam apenas de uma maioria de votos para aprovar os termos atuais.

Fontes indicaram que levará pelo menos seis meses para resolver os detalhes, tais como a forma como as leis do Título IX se aplicarão a pagamentos futuros e se podem reduzir os gastos no mercado NIL.

Embora o acordo seja um grande avanço, ainda faltam vários passos antes que os processos sejam oficialmente resolvidos. Os dois lados terão que apresentar um acordo mais detalhado à juíza Claudia Wilken, e todos os atletas da Divisão 1 terão vários meses para revisar os termos e decidir se desejam se opor ou optar por não participar do acordo de ação coletiva. Este processo levará meses para chegar a uma conclusão.

Adam Rittenberg da ESPN contribuiu para este relatório.