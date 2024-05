Controvérsia racista nas redes sociais sobre o cartoon de Luka Doncic perseguindo o laço Gilgeous-Alexanderwith do Thunder

Tele Dallas Mavericks estão provando ser a surpresa da Conferência Ocidental, pois estão empurrando o Trovão da cidade de Oklahoma até o limite de seu talento, mas todos os olhares se voltaram para um escândalo de racismo fora das quadras durante a série, que explodiu nas redes sociais.

A tempestade estourou quando uma conta do X.com, antigo Twitter, com o identificador @Mavs_FFL, postou a arte do Independentes‘ Luka Doncic e Kyrie Irving com Doncic estrelando como um Vaqueiro enquanto Trovão jogador Shai Gilgeous-Alexander estava fugindo do cavalo…

Para piorar a situação, o esloveno usava um laço como se estivesse se preparando para “capturar” Gilgeous-Alexandrelevando muitos a afirmar que a imagem tem conotações racistas, considerando a história da escravidão nos Estados Unidos, já que muitos fãs criticaram a postagem, que posteriormente foi excluída.

Parece ter tido uma boa intenção ao exaltar o Independentes e a iconografia do Texas e do Velho Oeste, mas definitivamente não foi examinada antes de ser enviada e não tem uma boa aparência, para dizer o mínimo, e os fãs apontaram isso…

“Eu entendo Dallas e Texas e cowboys e tudo menos Jesus, como você pode ser surdo”, postou um usuário no X.com.

“Os velhos tempos ruins”, respondeu um segundo, com humor.

“Cara, eu quero tanto gostar desse gráfico, mas só por causa da cor da pele dele parece muito estranho. Eles deveriam ter Kyrie com o laço haha”, disse um terceiro.

“Isso parece racista”, acrescentou um quarto.

Quando os Mavs jogarão a seguir?

Infelizmente para Independentes fãs chateados com a imagem, o dia deles também não melhorou muito, pois o Trovão empatou a série em 2 a 2 depois de quatro jogos nas semifinais da Conferência, com seu time perdendo uma vantagem de 54 a 43 com dois quartos finais horríveis.

Eles irão novamente na quarta-feira, 15 de maio, às 21h30 ET/18h30, enquanto tentam chegar às finais da conferência para deixá-los a uma série das finais da NBA e uma chance para jogadores talentosos como Doncic para obter um anel muito necessário em seus currículos.