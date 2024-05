Conversa sobre transferência: Bayern olhando para Fernandes e De Jong

A janela de transferências de verão ainda não será reaberta na Europa, mas há muitas mudanças em andamento e os boatos estão circulando. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Tuchel, do Bayern, ficará se conseguir Fernandes e De Jong

O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, está disposto a permanecer na Allianz Arena se a diretoria priorizar duas “contratações específicas” para sua equipe neste verão, relata o Independent.

Acredita-se que reuniões foram realizadas ao longo da semana, nas quais Tuchel destacou a necessidade de contratar um meio-campista defensivo após sua transferência para o Fulham. João Palhinha quebrou no verão passado, enquanto ele também busca adquirir um craque.

do Manchester United Bruno Fernandesde 29 anos, seria um dos nomes que Tuchel solicitou à hierarquia do clube, que deverá lhe entregar um “grande orçamento” para a próxima janela de transferências.

de Barcelona Frenkie de JongPivô do Everton, de 27 e 22 anos Amadou Onana também são dois nomes em consideração para a posição número 6, de acordo com Christian Falk, do Bild, no podcast do FC Bayern Insider, que destacou que vários jogadores estarão na lista do time da Bundesliga.

O Bayern de Munique recentemente priorizou convencer Tuchel a permanecer no clube após o desempenho da equipe na UEFA Champions League, e agora parece que está mais perto de chegar a um acordo.

O Bayern de Munique poderia tentar convencer Bruno Fernandes e Frenkie de Jong a convencer Thomas Tuchel a permanecer como técnico. (Foto de David S. Bustamante/Sócrates/Getty Images)

– Aston Villa está interessado em uma transferência para o meio-campista do Villarreal Álex Baena, segundo Marca. O técnico Unai Emery teria identificado o jogador de 22 anos como um dos primeiros reforços ideais para sua equipe antes da Liga dos Campeões da próxima temporada, embora possa enfrentar a concorrência do Tottenham Hotspur. Baena também já esteve ligado ao Barcelona.

– Nenhuma oferta abaixo da cláusula de rescisão será aceita para o atacante do Girona Artem Dovbyk, relata Fabrice Romano. Juventus e Nápoles estão entre as equipas da Serie A que estão associadas à transferência do internacional ucraniano de 26 anos, e o último indica que qualquer acordo exigirá uma oferta no valor de 40 milhões de euros.

– O Liverpool deve realizar “conversações decisivas” para discutir o futuro do extremo Mohammed Salah, relata o Football Insider. Salah, 31 anos, entrará no último ano de contrato em Anfield no próximo mês, e o clube quer saber se ele pretende permanecer no clube além deste verão. Ele esteve recentemente vinculado a clubes da Arábia Saudita.

– Fala sobre um novo contrato para o extremo da Juventus Federico Chiesa estão programados para acontecer em breve, informa Calciomercato. Foi recentemente relatado que o jovem de 26 anos pretende prolongar a sua estadia no clube. Bianconerimas dizem que seus representantes estão em busca de um contrato que o leve a ganhar algo próximo ao do atacante Dusan Vlahovic, que deve ganhar cerca de 12 milhões de euros por temporada até 2026.

– O Sheffield United está reexplorando uma mudança para o zagueiro do Nottingham Forest Joe Worrall, de acordo com a equipe Talk. Os Blades estariam perto de contratar o jogador de 27 anos em janeiro, antes de ele concluir sua transferência de empréstimo para o Besiktas, da Super Lig turca, e parece que agora eles devem retornar no verão para contratá-lo depois que ele lutou para ganhar minutos regulares como titular no City Ground.