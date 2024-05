Conversa sobre transferência: Man City planeja mudança de Paquetá para defesa do título

A janela de transferências de verão só será reaberta na Europa dentro de um mês, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man City olha para Paquetá do West Ham

Acredita-se que o Manchester City tenha acertado termos pessoais com o meio-campista do West Ham United Lucas Paquetáembora os campeões da Premier League continuem em discussão com os dirigentes do Hammers sobre uma taxa, de acordo com o jornalista do Footmercato Santi Aouna.

Paquetá é uma das principais prioridades do técnico do City, Pep Guardiola, que busca construir um quarto título consecutivo da liga, e os campeões devem manter negociações com a diretoria do West Ham nas próximas semanas. Guardiola admitiu no domingo que está mais perto do fim de seu mandato no City do que do início, mas a chegada de Paquetá pode fornecer um impulso oportuno, já que os Citizens tentam somar o quinto lugar consecutivo na próxima temporada.

Autoridades municipais tentaram contratar o meio-campista no verão passado, mas desistiram do acordo depois que foi revelado que uma investigação sobre supostas violações de apostas por parte de Paquetá havia sido aberta pela FA.

O City está preparado para retornar com uma oferta semelhante de cerca de £ 85 milhões, o que atenderia à cláusula de rescisão do brasileiro, embora espere que as discussões com o conselho do West Ham possam reduzir essa taxa.

Paquetá marcou oito gols pelos Hammers nesta temporada, registrando mais sete assistências em todas as competições. Seu contrato no leste de Londres termina em 2027, embora o West Ham tenha a opção de estendê-lo por mais um ano.

Lucas Paquetá pode ter estado do lado perdedor no domingo, mas, se o Man City conseguir o que quer, ele usará azul celeste na próxima temporada. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Fofoca de papel

– Aston Villa está interessado em contratar o meio-campista ofensivo Conor Gallagher do Chelsea, de acordo com o Telegraph. Os Blues podem ser forçados a se desfazer do jogador de 24 anos, produto da academia, na tentativa de amenizar suas preocupações financeiras. Villa, que esperam poder incluir Jhon Durán no acordo, também precisariam arrecadar fundos por meio de saídas de jogadores para poder pagar Gallagher e evitar suas próprias sanções financeiras.

– Marco Reus está buscando outras opções, apesar de relatos anteriores afirmarem que ele havia fechado um acordo com o Charlotte FC, da MLS, de acordo com o Transfermarkt. Acredita-se que o internacional alemão de 34 anos tenha concordado em se mudar para a América, mas agora a lenda do Borussia Dortmund está considerando uma série de alternativas, que incluem clubes da Arábia Saudita e do Catar, entre outros. Reus ainda está focado na final da Liga dos Campeões, que acontecerá no dia 1º de junho, mas está claro que ele tem vários caminhos diferentes para escolher.

– Internacional da Austrália Martin Boyle parece pronto para deixar o Hibernian e ir para a A-League, de acordo com o FTBL. O jogador de 31 anos, que marcou 57 gols em 10 temporadas no Hibs, está sendo cortejado pelo Melbourne City e pelo Perth Glory.

– Newcastle United está interessado em uma transferência para o extremo do Barcelona Raphinhae o técnico Eddie Howe espera poder jogar contra o ex-Leeds United ao lado de seu compatriota Bruno Guimarães, de acordo com o Espelho. Os Magpies buscam fortalecer ainda mais seu elenco para a temporada 2024-25 e estão associados à transferência de Raphinha, que é amplamente cotado para deixar o Camp Nou neste verão. O jogador de 27 anos pode formar uma parceria poderosa com o Guimarães, embora tenha sido visto dando o que muitos consideraram um “adeus” aos torcedores após a vitória do Newcastle por 4 a 2 sobre o Brentford, no domingo.

– Emerson Real está entre os jogadores que deverão deixar o Tottenham Hotspur neste verão, e o jogador de 25 anos emergiu como um alvo surpresa para o Bayern de Munique, segundo o Sport. O Bayern procura fortalecer o elenco em certas áreas neste verão e, com Josué Kimmich Com rumores de que sairá no final da campanha, a área do lateral-direito é aquela em que Royal poderia preencher uma lacuna.

– Tudo mudará no AC Milan neste verão e, com o técnico português Paulo Fonseca amplamente esperado por muitos para ocupar o cargo de técnico vago, sua primeira mudança na berlinda será supostamente para seu compatriota Thiago Santos. É o que afirma o Calciomercato, que acredita que o lateral do Lille está entre os Rossoneri principais prioridades. A área lateral-direita é motivo de preocupação para o Milan, e acredita-se que eles tenham feito uma oferta verbal pelo versátil zagueiro, cujo contrato termina em 2028.