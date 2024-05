Conversa sobre transferência: Saudi Pro League circulando Fernandes, Casemiro

A janela de transferências de verão ainda não será reaberta na Europa, mas há muitas mudanças em andamento e os boatos estão circulando. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Saudi Pro League tem como alvo duas estrelas do Man Utd

Estrelas do Manchester United Bruno Fernandes e Casemiro estão no radar dos clubes da Saudi Pro League, segundo o Telegraph.

Já foram realizadas negociações com os representantes do internacional brasileiro Casemiro, com os Red Devils supostamente interessados ​​​​em transferir o jogador de 32 anos neste verão. O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, é apontado como um dos clubes que estão na frente da fila para sua contratação.

No entanto, também há interesse no capitão do United, Fernandes, de 29 anos – embora haja otimismo em relação à transferência de Casemiro – acredita-se que a contratação de Fernandes, que fez sua 33ª partida na Premier League da temporada em Old Trafford, no domingo, possa ser difícil dada a sua importância para a equipa de Erik ten Hag.

Casemiro e Fernandes são apenas duas das várias jogadas planejadas pela Saudi Pro League neste verão, com a liga do Golfo supostamente circulando até 10 jogadores da Premier League para adicionar à sua crescente competição. Goleiro do Liverpool Alisson e do Manchester City Ederson também estão na lista restrita.

As estrelas do Man United, Bruno Fernandes e Casemiro, estão associadas a transferências para a Saudi Pro League. Imagens de Alex Livesey/Getty

– O Arsenal está priorizando a transferência de um meio-campista no verão, informa o Standard. Acredita-se que os Gunners estejam interessados ​​no Aston Villa Douglas Luiz e estrela do Newcastle United Bruno Guimarãesmas diz-se que as mudanças dos dois jogadores de 26 anos podem ser difíceis, com os seus clubes “relutantes” em se separar deles.

– Barcelona e Paris Saint-Germain estão interessados ​​em contratar o extremo do Napoli Khvicha Kvaratskhelia neste verão, de acordo com Il Mattino. Ambos os clubes estão “no encalço” do jogador de 23 anos, mas espera-se que o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, resista às ofertas por ele, com o internacional da Geórgia considerado uma peça-chave Gli Azzurri planos futuros.

– As negociações devem começar enquanto o Real Madrid tenta resolver o futuro de dois meio-campistas importantes, segundo Fabrizio Romano. Ambos Luka Modric38 e Toni Kroosde 34 anos, está sem contrato no Santiago Bernabéu neste verão, e parece que Los Blancos tomará uma decisão sobre eles em breve.

– Planos para garantir um reencontro com o extremo do Manchester City Jack Grealish estão sendo preparados pelo Aston Villa, relata o Football Insider. É relatado que o jogador de 28 anos “provavelmente” será transferido do Etihad Stadium neste verão, com Grealish não mais nos planos do técnico Pep Guardiola para o time titular. Acredita-se que os Vilões sejam uma das primeiras equipes que poderiam abordá-lo.

– Internacional da Nova Zelândia Callan Elliott está sendo alvo do novo clube da A-League, Auckland FC, de acordo com o Daily Record. Atualmente nos livros de Motherwell, o lateral-direito de 24 anos está supostamente perto de voltar para casa como uma contratação de fundação para os Black Knights de Bill Foley. Foley também é dono da franquia Bournemouth e da NHL, Vegas Golden Knights.

– O Chelsea está confiante em fechar um acordo para contratar o atacante do Palmeiras Estêvão Willian apesar do interesse do Bayern de Munique, escreve Rudy Galetti. Os Blues estariam entrando em uma “fase chave” no processo de contratação do jogador de 17 anos, com as negociações avançando com o clube da Série A brasileira. Diz-se que ele também esteve no radar de vários outros clubes da Premier League.