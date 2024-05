Conversa sobre transferências: Arsenal e Juve lideram corrida pelo Zirkzee do Bolonha

A janela de transferências de verão só será reaberta na Europa dentro de um mês, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Arsenal e Juve na corrida para conquistar Zirkzee

Arsenal lidera corrida para contratar atacante do Bologna Joshua Zirkzeede acordo com a Gazzetta dello Sport.

Acredita-se que os Gunners e a Juventus “já tenham feito movimentos” pelo jogador de 23 anos, que tem uma cláusula de rescisão no seu contrato que lhe permite ser contratado por 40 milhões de euros.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, está supostamente priorizando reforços em sua linha de ataque quando o mercado de transferências abrir e, com o RB Leipzig dizendo estar resistindo a ofertas para o atacante estrela Benjamin Seskoo mais recente indica que a atenção dos Gunners agora está voltada para Zirkzee.

O AC Milan também é uma das equipes que acompanha de perto a sua situação, mas o Rossoneri agora parece ter ficado atrás de Arsenal e Juve.

Zirkzee foi acompanhado por vários clubes da Europa nesta temporada, após uma série de atuações impressionantes na Série A pela Rossoblúno qual contribuiu com 15 gols em 34 partidas do campeonato.

Arsenal e Juventus estão associados à transferência de Joshua Zirkzee, do Bolonha, neste verão. (Foto do portfólio Elianton/Mondadori via Getty Images)

Fofoca de papel

– atacante do Napoli Victor Osimhen está priorizando uma mudança para o Chelsea, relata Team Talk. Acredita-se que o jogador de 25 anos prefere mudar para a Premier League, apesar de estar vinculado ao Paris Saint-Germain, e ainda continua sendo a primeira opção na lista de desejos da hierarquia de Stamford Bridge, que se separou do técnico Mauricio Pochettino na terça-feira. .

– O Real Madrid esfriou o interesse pelo lateral-esquerdo do Bayern de Munique Afonso Davies, segundo o Esporte. Embora o jovem de 23 anos estivesse no topo da lista, é relatado que as atuações recentes de Ferland Mendy fizeram com que Los Blancos reconsiderar seu plano inicial, embora ainda possam adicionar uma opção de profundidade no Girona Miguel Gutiérrez.

– Uma nova jogada para o médio-defensivo do Benfica Florentino Luis está sendo considerado pelo Everton, relata Ben Jacobs. Os Toffees já tiveram uma oferta de 30 milhões de euros pelo jogador de 24 anos recusada em janeiro, mas as últimas indicam que eles farão uma segunda tentativa de garantir sua contratação neste verão. Luis tem uma cláusula de rescisão de € 120 milhões em seu contrato.

– West Ham United está perto de contratar o zagueiro do Flamengo Fabrício Bruno, segundo o Globo eSporte. Um acordo no valor de £ 15 milhões teria sido acertado entre os dois lados, com o time da Série A do Brasileiro preparado para se separar do jogador de 28 anos, que estreou pela seleção brasileira em março.

– Dois clubes estão avaliando uma mudança para o goleiro do Valência Giorgi Mamardashvili, relata o Esporte. Diz-se que tanto o Atlético Madrid quanto o Newcastle United estão interessados ​​no jogador de 23 anos, que deverá ser transferido de Los Che quando a janela de transferência abrir. Ele fez 36 partidas na LaLiga na temporada passada e também ajudou a Geórgia a se classificar para o Campeonato Europeu.