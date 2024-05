Conversa sobre transferências: Liverpool vê Éderson como a primeira contratação de Slot

A janela de transferências de verão só será reaberta na Europa dentro de um mês, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Liverpool se aproxima de Éderson

Liverpool está interessado em contratar meio-campista do Atalanta Edersonde acordo com Tuttosport.

Acredita-se que olheiros do clube da Premier League tenham assistido La Deá recentemente, e foi relatado que o jovem de 24 anos chamou a atenção deles enquanto eles estavam de olho em seu companheiro de equipe Teun Koopmeiners. Os Reds estão agora se preparando para fazer uma abordagem para contratá-lo no que pode ser a primeira contratação do novo técnico Arne Slot.

Éderson teve uma temporada brilhante pela Atalanta, marcando seis gols e dando assistência a outro em 35 jogos na Série A. Ele disputou um total de 52 partidas em todas as competições do vencedor da Liga Europa de Gian Piero Gasperini, com atuações que lhe renderam a convocação para a seleção brasileira para a próxima Copa América, que acontecerá nos Estados Unidos em junho. .

Ele ainda tem três anos de contrato no Gewiss Stadium, mas parece que o interesse da Premier League está ressurgindo depois que ele foi vinculado ao Newcastle United e ao Tottenham Hotspur em janeiro.

Os olheiros do Liverpool ficaram extremamente impressionados com o meio-campista do Atalanta, Éderson, segundo relatos. James Baylis – AMA / Getty Images

Fofoca de papel

– Meio-campista do Bayern de Munique Josué Kimmich recusou uma oferta do Barcelona, ​​escreve o Sport. Apesar das conversações estarem anteriormente numa fase avançada, foi relatado que foram agora interrompidas após a Blaugrana não conseguiram atender às demandas salariais do jovem de 29 anos. Diz-se que Kimmich ganha 19,5 milhões de euros por temporada, valor que a equipa da LaLiga não consegue igualar devido à sua actual situação financeira.

– A corrida pelo defesa-central do Lille Leny Yoro está esquentando entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, relata Foot Mercato. Los Blancos estariam se preparando para fazer a primeira oferta de um acordo no valor de 30 milhões de euros mais bônus.

– O Borussia Dortmund está disposto a seguir em frente Karim Adeyemi neste verão, de acordo com a Sky Deutschland. Acredita-se que os clubes da Premier League já tenham questionado uma possível transferência do extremo de 22 anos, que marcou três gols em 21 jogos na Bundesliga nesta temporada.

– Foi feita uma oferta ao defesa do Fulham Tosin Adarabioyo pelo Chelsea, relata Sky Sports. Os Blues são o último clube a se juntar à corrida pelo jogador de 26 anos, que está no radar de vários times da Premier League que buscam contratá-lo por transferência gratuita. Não houve sinais de que ele renovaria seu contrato em Craven Cottage, e foi relatado que ele também poderia receber uma oferta do Newcastle.

– O Atlético de Madrid recusou a chance de contratar o meio-campista do Leicester City Wilfred Ndidi, de acordo com AS. A equipa da LaLiga terá “descartado” a sua contratação, depois de este ter sido oferecido pelos seus representantes. O jogador de 27 anos deve se tornar um agente livre no próximo mês, sem nenhum acordo sobre um novo acordo no King Power Stadium.