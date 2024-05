Coproprietário do Phoenix Suns entre os novos investidores do Portland Thorns

O Portland Thorns da NWSL anunciou adições ao seu grupo de proprietários na quinta-feira, com o coproprietário do Phoenix Suns, Sam Garvin, entre os cinco novos investidores que embarcarão.

As outras adições incluem Tim Boyle, CEO da Columbia Sportswear e nativo de Portland, Nehal Raj, sócio co-gerente da gestora de ativos global TPG, Kunal Merchant, sócio e CEO da Revitate, e Josh Childress, CEO do Landspire Group e ex-jogador da NBA.

“Estamos entusiasmados em receber um grupo tão incrível no Portland Thorns”, disse a proprietária controladora do Thorns, Lisa Bhathal Merage. “Cada um trará novos insights e conhecimentos para os Thorns à medida que embarcamos em um novo capítulo emocionante para o clube e a liga.”

Revitate, um veículo de investimento liderado pela Família Bhathal, ajudou a montar as novas adições ao grupo de investimentos da equipe. A Família Bhathal também detém participações no Sacramento Kings da NBA, no Stockton Kings da NBA-G League e no time de beisebol Sacramento RiverCats Triple-A, entre outros empreendimentos esportivos.

“O interesse dos investidores nos Thorns é extraordinário”, disse Merchant, que aconselhou a aquisição dos Thorns pelos Bhathals e ajudou a formar o grupo de investidores Revitate. “Estamos satisfeitos e inspirados em ver tanta crença no futuro dos Thorns e no esporte feminino de forma mais ampla”.

Lisa Bhathal Merage e seu irmão, Alex Bhathal, adquiriram os Thorns no início deste ano por um valor recorde da NWSL de US$ 63 milhões do proprietário anterior, Peregrine Sports, que é liderado por Merritt Paulson. A transação ocorreu na sequência do envolvimento dos Thorns em um escândalo de abuso generalizado que incluiu várias equipes da NWSL.

O ex-técnico do Thorns, Paul Riley, teria se envolvido em coerção sexual de vários jogadores do Thorns. Ele acabou sendo demitido por justa causa, mas os executivos da Thorns mantiveram o modo de sua saída em segredo e ajudaram a abrir caminho para que ele conseguisse outro emprego na NWSL gerenciando o Western New York Flash, que eventualmente se tornou o North Carolina Courage.

Várias investigações determinaram que os executivos do Thorns lidaram mal com as acusações, e a pressão subsequente de torcedores e patrocinadores forçou a venda do time.

Lisa Bhathal Merage agora atua como governadora de Thorns, com seu irmão Alex como governador suplente.

Os investidores da Revitate se juntarão aos Bhathals e Anup Popat, CEO do Systems Technology Group, oferecendo experiência em negócios, esportes, imobiliário e filantropia.

“Estou extremamente orgulhoso de me juntar a Lisa, Alex e meus outros parceiros para ajudar o clube a promover seu considerável impacto positivo em nossa comunidade, dentro e fora do campo”, disse Boyle, natural de Portland e residente de longa data.

“A oportunidade de investir no melhor clube de futebol feminino do mundo não surge com muita frequência”, disse Childress, que jogou oito anos na NBA e é co-proprietária do Southeast Melbourne Phoenix da NBL australiana. “Estou honrado em ingressar na organização Thorns e aproveitar minha experiência esportiva profissional para ajudar a promover novas oportunidades para a próxima geração de atletas.”

Entre as prioridades do grupo de investimento recentemente constituído estará o desenvolvimento de um novo centro de formação de última geração.