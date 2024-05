Corey Seager Home Run destrói prato de nachos de fã

Corey Seager O home run do final do jogo na noite de terça-feira custou caro para pelo menos um torcedor dos Phillies… que perdeu um prato inteiro de nachos por causa disso!

O negócio é o seguinte… o astro do Texas Rangers estava tentando recuperar seu time da derrota por 3 a 1 contra o Phils na oitava entrada no Citizens Bank Park – quando lançou uma bola bem fundo no campo direito.