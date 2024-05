Courteney Cox diz que Matthew Perry ainda a visita 7 meses após sua morte

Reproduzir conteúdo de vídeo



Manhãs de domingo da CBS

Courtney Cox diz seu falecido colega de “Friends” Mateus Perry ainda faz visitas 7 meses após seu falecimento prematuro… tudo de forma espiritual, é claro.

A atriz disse no ‘CBS Sunday Morning’ que estava grata por trabalhar tão de perto com MP na sitcom, onde sua personagem Monica Geller termina com seu personagem Chandler Bing – acrescentando que eles ainda estão perto de seu dia, pois, ” ele me visita muito, se acreditarmos nisso.”

A espiritualidade de CC é profunda – ela explica que ainda mantém conversas sinceras com sua falecida mãe, pai e até mesmo com Matt… passando a dizer que eles a guiam em sua vida diária.

CC explica… “Eu sinto – eu sinto que Matthew está por perto com certeza”… antes de refletir que ele era com certeza um dos seres humanos mais engraçados do mundo enquanto ainda estava vivo. Ela saberia bem, obviamente… já que eles atuaram juntos em “Friends” por mais de uma década.

Courteney estava entre os membros do elenco que ficaram arrasados ​​ao ouvir sobre sua morte – ela compartilhou uma homenagem pessoal a Matthew 2 semanas depois, em outubro – escrevendo no IG: “Estou muito grata por cada momento que tive com você, Matty, e sinto sua falta todos os dias.”

Sua homenagem veio logo após Funeral de Mateus … onde o resto do elenco de Friends, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Lisa Kudrowdar David Schwimmertambém estiveram presentes para uma despedida emocionada.

O TMZ divulgou a história… Matthew foi encontrado inconsciente em sua jacuzzi no ano passado, onde aparentemente sofreu um afogamento.



