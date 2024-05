Cowboys em alerta vermelho: eles precisam estender CeeDee Lamb antes que os preços disparem

Tele Dallas Cowboys estão enfrentando uma decisão crucial em relação ao seu wide receiver estrela, CeeDee Cordeiro. Com as recentes extensões lucrativas assinadas por talentos como AJ Brown e Amon-Ra St., está claro que o mercado de receptores de primeira linha está em ascensão. O próximo na fila para um grande pagamento é Minnesota Vikings WR Justin Jefferson, que está entrando no último ano de seu contrato de estreia.

Albert Breer, da Sports Illustrated, sugeriu que Jefferson poderia comandar um acordo no valor de US$ 90 milhões a US$ 100 milhões nos próximos três anos. Se Jefferson assinar antes de Lamb, isso poderá aumentar significativamente o preço do melhor recebedor dos Cowboys.

CeeDee Lamb diz que é um dos melhores recebedores da NFLDallas Cowboys

Lamb está atualmente no último ano de seu contrato de estreia e deve faturar US$ 17,991 milhões, valor abaixo de seu valor de mercado estimado. De acordo com Spotrac, seu valor de mercado é estimado em um contrato de quatro anos no valor de US$ 33,7 milhões anuais.

Durante uma recente aparição no podcast “The Edge”, do cowboys Edge Rusher Micah Parsons, Lamb expressou seu desejo de se tornar um dos wide receivers mais bem pagos da liga. Este sentimento foi ainda reforçado pela sua decisão de saltar o início das OTAs e pela sua esperada ausência até ao mini-camp.

Os Cowboys podem se dar ao luxo de manter CeeDee?

Embora os Cowboys possam potencialmente franquear Lamb em 2025, faz mais sentido para eles garantir seu futuro de longo prazo com um contrato substancial. Na temporada de 2021, Lamb mostrou suas habilidades de elite ao registrar 135 recepções para 1.749 jardas e 12 recepções para touchdown em 17 jogos.

Apesar de estar em uma posição financeira apertada com apenas US$ 1,925 milhão em cap space, ocupando o 29º lugar na NFL, os Cowboys devem priorizar encontrar uma maneira de compensar Lamb de acordo. Esperar muito para estender seu contrato pode tornar o processo mais desafiador e arriscar a perda de um jogador de elite que tem potencial para ajudar o time a encerrar a seca de 28 anos no Super Bowl.

É evidente que os Cowboys precisam agir rapidamente para garantir o futuro de CeeDee Lamb com o time. À medida que o mercado de receptores em estrela continua a crescer, atrasar a sua extensão pode custar caro. Ao priorizar a extensão do contrato de Lamb, os Cowboys podem garantir a manutenção de um craque importante e aumentar suas chances de encerrar a seca do campeonato.