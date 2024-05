Crédito fiscal para crianças no Arizona: Quando chegará o seu pagamento e quanto você receberá pelo desconto do imposto familiar do estado?

EUn um esforço para apoiar as famílias e reconhecer suas contribuições inestimáveis ​​para Arizona prosperidade, o orçamento bipartidário do governador Hobbs para 2023 abriu o caminho para um único Famílias do ArizonaRestituição de imposto.

Esta iniciativa é mais do que apenas ajuda financeira; é um gesto de gratidão para com a espinha dorsal de Arizona sociedade.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o pagamento único:

Para se qualificar para o Crédito fiscal infantil do Arizonavocê deve ter apresentado uma declaração de imposto de renda pessoal de residente anual para o ano fiscal de 2021.

Além disso, você deveria ter reivindicado pelo menos um crédito fiscal dependente em sua declaração de 2021.

Quer você tenha entrado com o pedido individualmente ou em conjunto, e independentemente de sua obrigação fiscal para 2021, contanto que tenha pelo menos US$ 1 em Arizona passivo de imposto de renda pessoal em 2019, 2020 ou 2021, você está na fila para esse desconto.

Reivindicando seu desconto de imposto familiar no Arizona

O valor do desconto está estruturado da seguinte forma: $ 250 por dependente com menos de 17 anos e $ 100 por dependente com 17 anos ou mais, conforme reivindicado em sua declaração de imposto de renda de 2021.

No entanto, há um limite: um máximo de US$ 750 para contribuintes solteiros, chefes de família e casados ​​que declaram separadamente, enquanto aqueles que declaram em conjunto podem receber até US$ 1.500.

Independentemente da situação do seu pedido, o desconto não pode ultrapassar três dependentes.

Reivindicar seu desconto é muito fácil.

Basta ir para familyrebate.aztaxes.gov, o portal oficial lançado pela Departamento de Receita do Arizonaprojetado para agilizar o processo.

Aqui, você pode verificar sua elegibilidade, acompanhar o status do seu desconto, registrar uma reclamação ou atualizar seu endereço de correspondência.

Fique de olho nesta plataforma para as últimas atualizações e novidades sobre o desconto.

É importante observar que embora o desconto não esteja sujeito a Imposto de renda do Arizonaestá sujeito ao imposto de renda federal.

Portanto, deve ser relatado como parte de sua renda bruta ajustada federal em sua declaração de imposto de renda federal de 2023.

EU ADORO emitirá um Formulário 1099-MISC para esse fim.

Se você forneceu informações de depósito direto ao preencher suas declarações em 2021 ou 2022, espere que seu desconto chegue por meio de depósito direto.

Para aqueles que não têm detalhes de depósito direto registrados, não se preocupem – um cheque em papel será enviado para seu último endereço conhecido.

Como acontece com qualquer processo relacionado a impostospaciência é a chave.

Tempos de processamento para Reembolsos de imposto de renda no Arizona variam de acordo com o método de arquivamento (arquivo eletrônico ou papel) e a data de arquivamento.

Para verificar o status do seu reembolso, visite Onde está meu reembolso sobre AZTaxes.gov.

Enquanto EU ADORO se esforça para processar reembolsos prontamente, é aconselhável não esperar o recebimento do seu até uma data específica.