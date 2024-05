Crescimento e popularidade apresentam preocupações de segurança e desafios para a WNBA

A técnica do Connecticut Sun, Stephanie White, foi campeã nacional e americana pelo Purdue Boilermakers na década de 1990 e uma estrela da WNBA na década de 2000.

Mas, disse ela, a popularidade e o nível de reconhecimento das principais jogadoras de basquete feminino da atualidade, como a escolhida número 1 do draft da WNBA, Caitlin Clark, do Indiana Fever, dispararam desde seus dias de jogadora.

“É uma loucura. É noite e dia”, disse White. “Estou envolvido nesta liga há muito tempo. Basta ver a diferença entre as multidões que vêm antes e ficam depois para conseguir autógrafos, e as multidões que inundam os lobbies dos hotéis. … Essa é a tendência [on the women’s side].”

E com o crescimento surgem novos desafios.

“Como organização, muitas vezes falamos sobre a segurança dos jogadores e sobre ter segurança. Lembramos aos nossos jogadores que, se tivermos alguém disponível para segurança, utilize-os”, disse White. “Estou grato pelo crescimento do nosso desporto, mas também precisamos de estar à frente da curva em termos de protecção dos nossos jogadores.”

A liga anunciou esta semana que está dando um grande passo – algo que os jogadores têm pedido nos últimos anos – na obtenção de voos fretados para toda a temporada de 2024. A WNBA disse na quinta-feira que as cartas seriam “faseadas” a partir desta temporada regular “assim que for possível”.

Os jogadores veem os voos charter como uma grande ajuda, tanto por razões de saúde como por razões de segurança. Isso economizará tempo e desgaste de seus corpos. Mas também permite que as equipes evitem situações potencialmente desconfortáveis ​​​​nos aeroportos, como aconteceu na temporada passada, quando um provocador do YouTube confrontou Brittney Griner, central do Phoenix Mercury.

“Sempre fomos uma liga considerada incrivelmente acessível aos torcedores, e isso não é nada que queiramos mudar”, disse Nneka Ogwumike, atacante do Seattle Storm, presidente do sindicato dos jogadores. “Mas com a evolução do nosso jogo e o crescimento, temos que estar um pouco mais atentos a como é essa acessibilidade.

“Estamos todos entrando em um novo território, onde todos experimentaremos coisas que não vivíamos antes. O influxo desses novos jogadores mais jovens que estão trazendo seus seguidores vai exigir coisas que talvez não tenhamos feito antes. Isso não tira a autenticidade de sermos acessíveis, mas ainda mantém os limites necessários para que os jogadores se sintam seguros.”

Os fãs puderam assistir ao draft da WNBA pela primeira vez em anos, o que significou muitos pedidos de autógrafos para Caitlin Clark. David Dow/NBAE via Getty Images

A popularidade de Clark disparou nas duas últimas temporadas em Iowa e continuou na WNBA. Outros jogadores da turma de draft de 2024 também construíram seus perfis enquanto estavam na faculdade, ajudados por acordos da NIL que os tornaram mais visíveis por meio de endossos.

A segunda escolha, Cameron Brink, do Los Angeles Sparks, disse que não acredita que ela mesma tenha problemas com segurança. No entanto, o graduado de Stanford está preocupado com os outros.

“Eu me preocupo com meus amigos – Angel Reese e Caitlin Clark”, disse Brink.

Clark e Reese, o sétimo escolhido pelo Chicago Sky fora da LSU, alcançaram grandes níveis de reconhecimento enquanto ainda estavam na faculdade. É exatamente disso que o basquete feminino precisava. Reese e Clark são extrovertidos e se conectam bem com os fãs, e seu impacto na popularidade da WNBA já está sendo sentido.

Mas a popularidade também pode atrair seguidores com intenções questionáveis.

“Chicago fez um ótimo trabalho ao garantir que eu estava protegido”, disse Reese. “Eu sei [Sky personnel] me proteja. Eles dirão não para algo que talvez eu não veja [isn’t] melhor para mim. Ainda estou aprendendo a dizer a palavra ‘não’.

“É uma grande mudança, obviamente, no basquete feminino e em coisas que nunca vimos antes.”

O gerente geral do Indiana, Lin Dunn, disse que o Fever tomou nota das medidas de segurança que Iowa implementou para lidar com a multidão de fãs que cercavam Clark.

“Tudo depende da visibilidade”, disse Dunn à ESPN. “No passado, nossos jogadores não eram tão reconhecidos. Mas veja os milhões que assistiram ao Final Four e ao draft. Eles sabem quem são esses jogadores. Estamos apenas prestando mais atenção à segurança – todos nós, os liga e as equipes.”

A WNBA realiza briefings de segurança com as equipes e fornece recursos e orientação.

“Garantir a segurança dos jogadores da WNBA é fundamental”, disse a comissária Cathy Engelbert em comunicado à ESPN. “As políticas de segurança e os padrões de arena da liga foram desenvolvidos em consulta com profissionais de segurança experientes, e a liga contrata representantes de segurança dedicados em cada mercado de equipes da WNBA para trabalhar em coordenação com o pessoal de segurança da equipe.”

No entanto, Chelsea Gray, guarda do Las Vegas Aces, reiterou esta semana que, embora a segurança individual da equipe tenha melhorado, ela continua preocupada com a liga como um todo.

“Os Ases tomaram as medidas necessárias para proteger as pessoas da nossa organização”, disse Gray. “No geral, acho que a responsabilidade ainda recai sobre as equipes. Com a liga, não sei se as precauções corretas foram tomadas. Mas a organização do Aces tem dito: ‘Se isso é um problema para nossos jogadores, nós ouvimos você e vamos fazer uma mudança.'”

A técnica do Aces, Becky Hammon, jogou 16 anos na WNBA. Ela disse que a segurança foi um dos primeiros tópicos que discutiu com a administração de Las Vegas quando voltou à WNBA antes da temporada de 2022, após oito anos como assistente técnica da NBA.

“Se nossos jogadores quiserem sair para jantar, quero que alguém vá com eles”, disse Hammon. “Quero que eles sejam levados até o restaurante e voltem. Por isso, contratamos segurança para viajar conosco em tempo integral e em todos os eventos que realizamos.”

Ela disse que a segurança é uma preocupação, especialmente para jogadores que se destacam de qualquer maneira por sua altura e/ou perfil público.

“Queremos ter certeza de que eles serão bem cuidados”, disse Hammon.