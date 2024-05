Criticar a forma de arremesso de Caitlin Clark traz uma recompensa para Doug Gottlieb: seu primeiro trabalho como treinador!

Doug Gottlieba crítica de Caitlin Clark trouxe-lhe uma recompensa, conseguindo seu primeiro emprego como treinador de basquete aos 48 anos de idade. Ele se juntará ao Universidade de Wisconsin-Green Bay.

Sua mudança o levará para longe da televisão e para o lado da quadra pela primeira vez, e acontece menos de um mês depois de suas tentativas públicas de “consertar” Clarkforma de tiro. Deve-se notar que Clark quebrou quase todos os recordes da NCAA existentes com sua incrível habilidade de pontuação com o Hawkeyes de Iowa antes de passar para a WNBA como a primeira escolha do draft pelo Febre Indiana.

Caitlin Clark jogou pedra, papel e tesoura em sua introdução à WNBA

Carreira de treinador de Doug Gottlieb

GottliebSeu primeiro trabalho como treinador, então, vem em Green Bay, com Jon Rothstein tendo relatado a mudança como sendo possível na terça-feira, mas foi Ellie França que deu a notícia como oficial antes de qualquer outra pessoa.

GottliebO trabalho atual de ele é o apresentador do The Doug Gottlieb Show na Fox Sports Radio, e é provável que ele tenha que se afastar disso agora.

O sonho de Caitlin Clark nos Jogos Olímpicos

Tendo se mudado para a WNBA com o Febre, Clark agora espera participar dos Jogos de Paris em 2024. Ela já mostrou seu talento e competitividade nas categorias de base e tem potencial para preencher a lacuna deixada pela aposentadoria de Sue Bird.

No entanto, sem mais campos de treinamento antes do prazo final da escalação, Clark terá que provar seu valor na quadra durante a temporada da WNBA para ganhar uma vaga Equipe EUA.

O caminho para as Olimpíadas não será fácil para o Febreé novato. Ela precisará se adaptar para enfrentar adversários mais difíceis, adaptar-se a novos esquemas defensivos e administrar o exigente calendário da WNBA. Reeve destacou o impacto físico e mental da temporada da WNBA, que pode impactar Clarkas chances de entrar para a equipe olímpica.

Mas treinador Cheryl Reeveque irá treinar o Minnesota Lynx e equipe dos EUAacredita que Clark tem resistência para lidar com os desafios futuros, mas reconhece que haverá curvas de aprendizado, dentro e fora da quadra