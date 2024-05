Cruiserweight Tony Bellew ameaça Jake Paul se ele machucar o ídolo Mike Tyson em sua luta

Jake Paulo precisa entender uma coisa, aqueles de nós que cresceram assistindo a luta de Mike Tyson passaram por sua transformação do homem mais assustador do planeta para o tio engraçado e sábio que está sempre chapado. Mesmo durante o confronto contra Jake Paul, você pôde ver Mike Tyson já não é o mesmo homem duro que incutiu medo em cada um dos seus adversários. Ele riu e lembrou a todos nós que ele evoluiu, mas será que ele evoluiu além da violência? Se for esse o caso, Jake Paul tem uma chance de vencê-lo. Mas se o eu violento de Tyson ainda estiver lá, é mais do que provável que ele nocauteie Jake Paul quando eles lutarem. Ainda assim, aquele tio engraçado é uma imagem que muitos apreciam. O mesmo acontece com Tony Bellew.

Falando com Boyle Esportes, Tony Bellew explicou o motivo pelo qual é contra a luta e até ameaçou Jake Paul caso ele machucasse Tyson. Ele disse: “Mike provavelmente está recebendo entre US$ 20 e 50 milhões por essa luta, não vou mentir, eu faria isso. Todo mundo tem um preço. Mas se Jake Paul se machucar Mike Tyson isso absolutamente me mataria. Se ele machucou Mike Tyson e então eu me deparo com Jake Paulo, eu o queixo, muito feliz. Eu até passaria algumas semanas na casa grande para isso. É um dia triste, triste. Na verdade não é uma competição profissional porque só as mulheres lutam rounds de dois minutos, os homens não lutam dois minutos. Mas Jake Paul é tão teimoso que quer que isso fique no disco de Mike Tyson. Esperamos que Mike o queixo e o faça dormir em seis ou sete segundos.”

Ele continuou: “Na idade que Tyson tem, ele poderia ser o avô de Jake Paul, então é realmente triste. Deveria ter sido deixado como uma exibição. soco que sobrou nele. Ele nunca vai perder aquele soco, ele perdeu a força e a nitidez dele, mas se ele virar a mão direita e acertar o queixo de Jake Paul, o menino vai dormir. É assustador, isso é show business. Isso realmente não é boxe. Não acho que a Netflix se preocupe com a saúde de Mike, eles geraram US $ 25 bilhões no ano passado. Tyson. Ninguém se importa e a parte mais triste é que Mike sabe disso – ele esteve lá, fez isso e ganhou a camiseta.”