Curry’s Warriors revelam o nome de seu time que jogará na WNBA em 2025

O WNBA franquia afiliada ao Guerreiros do Golden State revelou a identidade da marca do time na terça-feira com nome e logotipo. A equipe que começará a jogar em 2025 com jogos em Centro de perseguição já vendeu mais de 7.500 ingressos para a temporada.

“É uma bela homenagem aos Golden State Warriors, mas também é exclusivamente nossa”, disse o presidente da equipe, Jess Smith. “O que há de tão incrivelmente poderoso nisso é, antes de mais nada, o que é uma valquíria. Uma valquíria não age sozinha, é um grupo que leva as coisas adiante. Enquanto pensamos no que estamos construindo aqui no Golden State, está na quadra e fora da quadra Para tornar o impossível, possível como o área da baía faz.”

Smith disse que viu todos os comentários de fãs nos últimos meses que realmente esperavam que Valquírias fosse o nome do time.

“Tem sido bastante constante e isso é muito bonito”, disse Smith sobre o apoio dos fãs. “Esta é a equipe do Bay e poder dar a eles o que eles estão pedindo e da maneira que vamos fazer é fenomenal”.

O esquema de cores da equipe será roxo Valquíria.

“Existem muitos roxos e mitologias diferentes que vêm com ele”, disse Smith. “Essa cor violeta chave é algo exclusivamente nosso. Achamos que é poderoso o suficiente para representar as Valquírias. … É majestoso e poderoso e algo com o qual estamos realmente entusiasmados em nos identificar.”

A forma externa do logotipo é um V que reforça o V das Valquírias ao mesmo tempo que simboliza a unidade de um grupo de valquírias em vôo.

“A espada que está bem no centro. Do outro lado, você tem a ponte que conecta a baía. É muito importante para nós que estejamos nos unindo em grande escala. Teremos uma casa em Oakland e São Francisco “, disse Smith. “Vemos este como um momento incrível para a WNBA e algo sobre o qual todos refletiremos quando o 13º time entrou na liga e como era isso naquele momento.”