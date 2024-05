Curta-metragem de ‘The Hunt for Gollum’ volta ao YouTube após ser arrancado

Há um novo filme de ‘O Senhor dos Anéis’ sendo lançado sobre Gollum – e em meio às notícias, um famoso curta-metragem sobre ele foi retirado … apenas para ser revivido no YouTube um dia depois.

Um curta-metragem viral chamado “The Hunt for Gollum” – que foi carregado no YT há cerca de 15 anos – tem sido elogiado entre os fãs de Tolkien há anos como uma peça estelar de ficção e arte de fãs, que embora não seja sancionada pela Warner Bros. , ainda se manteve firme e parecia muito bom.

Na quinta-feira, a WB anunciou que estava fazendo uma nova parcela de sua franquia de filmes com o mesmo título – o que levou o curta a ser retirado por reivindicação de direitos autorais… mas parece que a Warner recuou, porque cerca de 12 horas ou mais tarde, está de volta!

Na verdade… a notícia de que o curta recebeu uma reclamação de direitos autorais no YouTube se espalhou como fogo logo após o anúncio do filme ‘Gollum’… e as pessoas ficaram irritadas.

A razão… muitos acharam que era injusto forçar o short a agir como se nunca tivesse existido, porque tecnicamente estava aqui primeiro – e já existe há mais de uma década. Fanboys choraram muito!

Em termos do porquê da mudança de opinião – bem, na verdade foi um erro da parte de WB. Fontes com conhecimento direto nos dizem que a reivindicação de direitos autorais foi aplicada por engano… e o estúdio percebeu isso, então a removeu e o YouTube fez o que queria.

O diretor do curta, Chris Bouchard, carregou um e-mail que recebeu do YT dizendo que a reivindicação de direitos autorais havia sido liberada … confirmando que o WB recuou por conta própria. Ele disse ao TMZ … “Estamos muito felizes em saber que as pessoas se lembraram do nosso filme com tanto carinho, o esforço de baixa fidelidade que ele é. E gratos, é claro, os filmes de fãs estão em um território legal estranho.”