Dak Prescott, dos Cowboys, fala sobre contrato – ‘Eu não jogo por dinheiro’

FRISCO, Texas – Muitos se perguntam por que o Dallas Cowboys esperou para assinar uma extensão de contrato com Dak Prescott, mas o quarterback também demonstrou um certo nível de paciência.

“Eu não jogo por dinheiro. Nunca me importei com isso, para ser honesto com você, sim”, disse Prescott após os OTAs dos Cowboys na quarta-feira. “Desistiria apenas para jogar este jogo. Então, eu permito que os empresários digam quanto vale, o que eles deveriam dar a um quarterback do meu jogo, uma pessoa do meu jogo, um líder do meu jogo Para mim, trata-se, como eu disse, de controlar o que posso controlar e lidar com essa parte e o resto cuidará de si mesmo.”

Prescott está no último ano de um contrato de quatro anos no valor de US$ 160 milhões que assinou em 2021. Ele tem uma cláusula de proibição de negociação em seu contrato, e a equipe não pode usar a marca de franquia com ele no próximo ano.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Prescott disse que quer permanecer com os Cowboys. O proprietário e gerente geral Jerry Jones tem dito continuamente que deseja que Prescott continue sendo o quarterback. No entanto, os Cowboys e o agente de Prescott, Todd France, ainda não se envolveram em discussões significativas sobre um novo acordo.

O Detroit Lions assinou com o quarterback Jared Goff um acordo recente no valor de US$ 53 milhões anuais, incluindo um bônus de assinatura de US$ 73 milhões. Prescott deverá contar US$ 55,45 milhões contra o teto salarial este ano. Sem um acordo até março próximo, Prescott contabilizaria mais de US$ 40 milhões contra o limite de 2025 em despesas de dinheiro morto.

Até que ponto um contrato é uma questão de respeito?

“Acho que depende das relações pessoais e da posição e do quanto esse pagamento pode afetar os outros, da compreensão de onde estou, do que meu salário significa para uma equipe e para uma organização”, disse Prescott. “Eu realmente não levo as coisas para o lado pessoal. Talvez no meu primeiro contrato, talvez as coisas fossem um pouco diferentes do que são agora. Primeiro, é a minha idade e quem eu sou, onde estou na minha vida, e acho que o fato de que aquele primeiro acordo foi fechado. O entendimento de que tenho muita decisão nisso também.

À medida que o status de seu contrato muda, Prescott não perdeu um treino fora de temporada.

“No momento, trata-se de dar o meu melhor para esta equipe neste momento. As OTAs estão ajudando esses caras e apenas focadas nisso, e sei que meu negócio cuidará de si mesmo”, disse ele. “Já estive nisso antes, experimentei e estou apenas controlando o que posso agora.”

Prescott liderou a NFL em passes para touchdown no ano passado e entregou aos Cowboys o título da NFC East com um terceiro recorde consecutivo de 12-5, mas a temporada terminou na rodada de wild card contra o Green Bay Packers.

Prescott não passou da segunda rodada dos playoffs em cinco tentativas para um time que não chega a um jogo do campeonato da NFC desde 1995. Seus contemporâneos em Dallas estão esquentando.

No outono passado, o Texas Rangers venceu a World Series. Esta semana, o Dallas Mavericks e o Dallas Stars disputarão as finais da Conferência Oeste da NBA e da NHL.

“Não é ciúme, mas sim, isso te anima, 100%”, disse Prescott. “Sim, qualquer competidor deveria, com certeza, na minha posição, líder da equipe, entender o que significa vencer aqui, não conseguir, e depois ver seus irmãos do outro lado da cidade indo e fazendo essas coisas acontecerem, eu quero isso para eles … Eu quero isso porque só aumenta as apostas e torna as coisas mais difíceis para mim. E eu sou a favor, os Rangers fizeram isso.