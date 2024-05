Dallas Mavericks se reúne para eliminar o Oklahoma City Thunder

DALLAS – Quem melhor do que PJ Washington para garantir a passagem do Dallas Mavericks para as finais da Conferência Oeste?

Washington, a estrela surpresa da série, acertou os lances livres da vitória faltando 2,5 segundos para o final da vitória do Mavericks por 117-116 no jogo 6 sobre o Oklahoma City Thunder na noite de sábado.

Os Mavericks avançam para enfrentar o vencedor do jogo 7 de domingo entre Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. Dallas abrirá as finais do Oeste fora de casa.

O Mavericks se recuperou de uma desvantagem de 17 pontos no início do terceiro quarto para eliminar o Thunder.

Dallas assumiu a primeira vantagem no segundo tempo em um desaparecimento de Luka Doncic sobre Luguentz Dort faltando 3:39 para o final do quarto período.

O Mavericks assumiu a liderança definitivamente com uma cesta de 3 pontos de Washington faltando três minutos para o fim. Washington, que liderou os Mavs na pontuação três vezes durante a série, marcou todos os nove pontos nos 5:19 finais.

Doncic, o único titular remanescente da final do Mavs’ West disputada há dois anos, terminou com 29 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.

Os Mavericks dominaram a margem de recuperação por uma margem de 47-31, em grande parte devido ao grande novato Dereck Lively II. Ele fez 12 pontos, 15 rebotes e marcou mais 26 em 30 minutos fora do banco.

O armador do Mavericks, Kyrie Irving, que marcou 18 de seus 22 pontos no segundo tempo, melhorou para 14 a 0 em jogos quando seu time teve a chance de fechar a série.