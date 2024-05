Dan Schneider processa ‘Quiet on Set’ por pintá-lo falsamente como abusador sexual infantil

Os advogados de Dan não medem palavras… classificando “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” como um “trabalho de sucesso”. Como você sabe, Dan criou “The Amanda Show”, “Drake & Josh”, “Zoey 101”, “iCarly” e “Victorious” durante sua gestão na Nickelodeon… e em ‘QOS’, ele foi o foco principal.

Como disseram seus advogados, “Schneider não tinha conhecimento do abuso, não foi cúmplice do abuso, condenou o abuso assim que foi descoberto e, o que é crítico, ele próprio não era um abusador sexual de crianças”.

Schneider, no entanto, admite no processo que estava cego a alguns dos seus maus comportamentos para com colegas, subordinados e membros do elenco… mas insiste que tal comportamento não estava de forma alguma ligado ao abuso sexual infantil.