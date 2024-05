Dana White derrota Stephen Espinoza e revela o retorno de Conor McGregor gerando o primeiro live gate de US$ 20 milhões para o UFC

Se houvesse alguma dúvida sobre o poder de atração de Conor McGregor após uma ausência de três anos, o portão ao vivo para seu retorno à ação deveria responder a isso de forma bastante enfática.

Louis no sábado, o CEO do UFC, Dana White, revelou que a próxima luta de McGregor contra Michael Chandler, em 29 de junho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, já produziu o maior portão ao vivo da história da empresa, com o evento ainda seis semanas. ausente.

“Já ultrapassa US$ 20 milhões”, disse White aos repórteres na coletiva de imprensa pós-luta.

Na verdade, o UFC nunca produziu um live gate de US$ 20 milhões antes, mas McGregor já participou de três dos cinco eventos mais vendidos de todos os tempos.

Em 2016, McGregor se tornou o primeiro lutador a se tornar campeão simultâneo de duas divisões do UFC ao nocautear Eddie Alvarez no UFC 205, em Nova York. Esse cartão gerou um live gate de US$ 17,7 milhões, que detém o atual recorde de todos os tempos.

A segunda maior porta veio para o confronto de McGregor no UFC 229 contra Khabib Nurmagomedov em Las Vegas, que arrecadou US$ 17.188.895.

É claro que o UFC apostou em muito interesse em torno do retorno de McGregor para o UFC 303, com a promoção oferecendo pacotes de ingressos para VIPs que ultrapassaram mais de US$ 12 mil.

Romper a marca de US$ 20 milhões também dá a White a chance de zombar de um ex-rival, que anteriormente zombou da promoção do MMA por nunca ter alcançado os mesmos patamares de alguns dos maiores eventos de boxe da história.

Stephen Espinoza, que dirigia a Showtime Sports antes da Paramount encerrar a operação no final de 2023, elogiou que o UFC nunca havia feito um gate de US$ 20 milhões enquanto promovia seu terceiro evento desse tipo no mesmo ano civil, com um evento de 2023 encabeçado por Canelo. Alvarez e Jermell Charlo.

É claro que Espinoza e White permaneceram em desacordo durante anos depois de co-promoverem a luta de boxe entre McGregor e Floyd Mayweather em 2017. Eles raramente perdiam uma oportunidade de atirar um no outro, e esta situação não era diferente.

“Este evento no sábado à noite gerará um prêmio de mais de US$ 20 milhões”, disse Espinoza em setembro passado, antes de Alvarez x Charlo. “Esse é um feito raro nos esportes de combate. Esta será a terceira vez nos últimos seis meses que arrecadamos US$ 20 milhões. Para colocar isso em perspectiva, o UFC nunca arrecadou US$ 20 milhões em toda a sua história. Já fizemos isso três vezes desde abril.”

White não pensou muito nos comentários de Espinoza naquela época, e sua opinião não mudou muito agora que o UFC se prepara para quebrar a marca de US$ 20 milhões pela primeira vez.

“Quem se importa com o que Espinoza pensa, perdoe minha linguagem”, disse White. “Onde está Espinosa? Quem se importa?