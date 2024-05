Dana White fala sobre o futuro dos cards APEX do UFC, ‘obra-prima de merda’ planejada para Sphere

Dana White adora sua cidade natal adotiva, Las Vegas, mas espera passar menos tempo lá no futuro.

Louis, que produziu o maior live gate para qualquer card do UFC Fight Night da história, com mais de US$ 2,47 milhões, fez com que White se comprometesse a levar mais e mais cards para a estrada em 2024 e além. Desde a pandemia global, o UFC APEX tem abrigado um grande número de shows, mas mesmo com multidões enchendo arenas em todo o mundo novamente, o UFC ainda promove regularmente eventos em sua arena interna em Las Vegas.

Durante uma teleconferência financeira com repórteres na semana passada, o presidente do TKO Group Holdings, Mark Shapiro, reconheceu que a empresa queria levar mais cartas para a estrada, mas o diretor financeiro Andrew Schleimer alertou que o UFC APEX apresenta “a estrutura de custo mais baixa” possível para eventos ao vivo. eventos. Mesmo assim, White quer reduzir os eventos realizados no UFC APEX, mas resta saber se esses cartões irão desaparecer para sempre.

“Eu venho dizendo isso há muito tempo – temos que sair do APEX e começar a fazer mais eventos em todas essas cidades diferentes”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC St. Louis. “Estamos começando a fazer isso. Estamos conseguindo fazer isso este ano.”

O sucesso em St. Louis foi apenas mais uma prova de que o UFC deveria começar a viajar com mais frequência, mesmo que o APEX ofereça um local fácil e sem frescuras com produção própria.

“À medida que começamos a nos recompor, vou encerrar, e começar a nos mudar e a ir para essas cidades diferentes como costumávamos fazer, todo o esporte vai para outro nível”, disse White.

Um evento que vai ser mais perto de casa acontece em setembro com o UFC 306, que está marcado para o Sphere, em Las Vegas.

Com uma enorme estrutura de US$ 2,3 bilhões, o Sphere possui mais de 580.000 pés quadrados de telas de LED e está programado para sediar o novo card anual do UFC durante o fim de semana do Dia da Independência do México, em setembro. White embarcou na ideia de realizar um evento do UFC lá depois de assistir a um show no Sphere após a abertura em 2023.

Devido ao extremo investimento financeiro que será necessário para realizar um evento do UFC no Sphere, White reconheceu que será a única vez que a promoção acontecerá lá, mas será um show que ninguém esquecerá.

“Estou dizendo a vocês agora, literalmente analisamos os storyboards há dois dias sobre isso – este será o evento ao vivo mais doentio em esportes de combate que alguém já viu e nunca mais será feito”, Branco provocou. “Isso será um e pronto. Só porque eu quero fazer isso. Todo mundo, quando eu disse que queria fazer isso, ficou tipo, ‘Como? Como você vai fazer uma luta aí? É muito difícil, é muito isso, é muito aquilo’, e esse é o tipo de coisa que adoro.

“Já gastamos uma porrada de dinheiro nisso. Ninguém jamais conseguirá isso novamente porque ninguém gastaria dinheiro para fazê-lo. Ninguém vai gastar dinheiro para fazer o que estou fazendo lá agora.”

White se recusou a revelar muito sobre o que diferenciaria o card do Sphere em relação a qualquer outro show do UFC, mas ele mal se conteve ao falar sobre isso.

Nenhuma luta foi anunciada ainda para o UFC 306, mas espera-se que a campeã peso mosca Alexa Grasso, que defende seu título contra Valentina Shevchenko, entre no card em setembro.

“À medida que se aproxima, vou explicar isso para vocês. Estou lhe dizendo, vai ser muito foda”, disse White. “Estou super animado com isso. Deixe-me colocar desta forma: quando estávamos passando pelos storyboards, eu estava ficando arrepiado. Imagine quando isso realmente está acontecendo e espere até ver as pessoas que reuni para realizar isso. À medida que nos aproximamos, avisarei vocês, mas isso será algo especial.

“Esta vai ser uma obra-prima. Estou lhe dizendo agora mesmo, e isso será um fato, isso é um fato – isso nunca mais será feito.”

“Você sabe o que vai acontecer quando eu fizer esse evento no Sphere? Todos os outros eventos que acontecem lá vão dizer: ‘Filho da puta, o que fazemos agora? Como podemos chegar perto de competir com isso?’”Acrescentou White.

“Vamos explodir as portas de qualquer coisa que entre naquela arena novamente. Eu garanto isso.