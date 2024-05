Daniel Cormier: Acho que se Mike Tyson puder lutar, ele vai nocautear Jake Paul ou…

Daniel Cormier não está esperando Ferro Mike Tyson contra Jake Paulo para percorrer a distância quando a dupla entrar no ringue em 20 de julho no AT&T Stadium, mas afirma que será “divertido enquanto durar”.

O homem de 58 anos Tyson foi um dos lutadores mais temidos do mundo em seu auge e mesmo agora, quando voltar ao ringue, precisará ser tratado com extrema cautela com base em seu desempenho em 2020 contra Roy Jones Jr. quando ele ainda parecia rápido e afiado.

Jake Paul revela o instigador por trás da luta pelo profissional Mike Tyson

Paulo, enquanto isso, que tem 27 anos, está prestes a fazer sua 11ª luta, vencendo nove delas, sendo seis por nocaute. Sua única derrota foi por decisão unânime. Então ele parece ser capaz de levar um golpe e isso significa que ele não tem medo de ninguém.

Para Cormier, isso tem tudo a ver com um clássico em potencial, o que significa que a Netflix pode ganhar muito dinheiro ao adquirir os direitos exclusivos de O retorno profissional de Mike Tyson ao ringue pela primeira vez desde 2005.

“Eu nem sei como chamar isso de briga” Cormier disse ao MMA Junkie. “Honestamente, eu nem sei como é uma briga. É um negócio estranho.

“Mas acho que vai ser divertido. Acho que se Mike Tyson pode lutar, e é livre para apenas lutar-lutar do jeito que quiser, ele vai bater [Paul] ou ele será pego com algo que o deixará nocauteado.

“Mas, caramba, estou assistindo, será divertido enquanto durar.”

Paulo emite declaração de “vida ou morte”

Como mencionado anteriormente, Paulo não tem medo de ninguém o que é uma característica muito impressionante para alguém que só fez sua estreia no boxe em 2020, em uma luta de exibição contra outro YouTuber em Ali Eson Gib.

Agora ele reiterou isso para Tyson chamando sua luta de “vida ou morte”, sugerindo que The Problem Child não tem intenção de deixar nada em cima da mesa contra o ex-campeão dos pesos pesados ​​do WBC.

“É guerra, mano,” Paulo disse ao USA Today Sports. “No amor e na guerra vale tudo. Eu amo o cara, mas assim que virar luta profissional um de nós tem que morrer…

“Tudo isso [respect] Ainda está de pé. Ele é uma lenda, como eu disse, adoro o cara. Mas no final das contas, é uma guerra e às vezes você tem que ir para a guerra e colocar tudo em risco.”