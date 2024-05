Daniel Cormier alerta Jon Jones sobre enfrentar o ‘velho’ Stipe Miocic

Daniel Cormier sabe que Jon Jones é um lutador profissional, e é por isso que ele entende perfeitamente seu antigo rival pressionando para que o UFC remarque a defesa do título dos pesos pesados ​​contra Stipe Miocic.

Jones e Miocic estavam programados para serem a atração principal do UFC 295 em novembro passado, antes de Jones desistir devido a uma lesão, e Tom Aspinall conquistou o título interino ao derrotar Sergei Pavlovich. Normalmente no UFC, o campeão interino teria então sua chance contra o campeão da divisão para unificar os cinturões, mas Jones continuou focando sua atenção em Miocic.

Embora muitos fãs tenham coberto Jones de negatividade por querer Miocic, de 42 anos, que competiu pela última vez há mais de três anos, em uma derrota para Francis Ngannou, em vez do jovem e faminto Aspinall, Cormier entende por que Jones está fazendo o que está fazendo, especialmente com Jones afirmando em postagens excluídas nas redes sociais que ganhará oito dígitos pela luta.

“Se ele está ganhando US$ 15 milhões, deveria lutar contra Stipe Miocic”, disse Cormier em seu canal no YouTube. “É quase como pedir a alguém para ganhar na loteria, mas depois dizer: ‘Não quero o bilhete’. É claro que ele vai lutar contra ele se ganhar US$ 15 milhões.

“Se eu for Jones, definitivamente lutarei contra Stipe por US$ 15 milhões. Estou lhe dizendo, não entendi. Não consegui isso para lutar contra Stipe. Estou dizendo a você. Lutei com ele três vezes.”

Jones e Cormier se enfrentaram no UFC em duas ocasiões diferentes, com Jones vencendo ambas, embora seu segundo encontro no UFC 214 tenha sido anulado depois que Jones falhou em um teste de drogas. Cormier finalmente recuperou o título dos meio-pesados, depois adicionou o cinturão dos pesos pesados ​​ao seu manto após parar Miocic no primeiro round do UFC 226 em 2018.

Miocic se vingou vencendo as duas lutas seguintes contra Cormier, incluindo uma vitória por decisão que provou ser a última luta de Cormier no UFC 252, em agosto de 2020.

Depois de prestar atenção em como Jones está interagindo com os fãs nas redes sociais e como “Bones” tem se dirigido a Miocic nessas conversas. “DC” enviou um aviso a Jones – Miocic pode não estar no auge do atletismo, mas isso não significa que ele não consiga realizar o trabalho.

“Ele disse que Stipe é velho – parece que Jon Jones está querendo travar a luta de maior bilheteria com o menor risco”, explicou Cormier. “Mas vou avisar: não negligencie Stipe Miocic. Ele é um maldito assassino, e se você ignorá-lo, ele vai te expulsar.

“Ele é muito bom. 42, 35, 31, 38 [years old], não importa. Miocic vai aparecer. Vai ser uma luta e tanto.”