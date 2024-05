Daniel Cormier responde a Jon Jones após receber um golpe perdido na briga de Tom Aspinall

Daniel Cormier levou um tiro de Jon Jones em uma rivalidade da qual ele nem faz parte.

Jones recentemente recorreu às redes sociais para abordar aqueles que criticavam seu favorecimento a Stipe Miocic por causa de uma luta com Tom Aspinall, um confronto que colocaria o indiscutível campeão dos pesos pesados ​​Jones contra o atual campeão interino. Como parte de sua defesa, Jones tentou desacreditar Aspinall ao conquistar o título interino enquanto Jones estava lesionado, comparando a situação a quando Cormier reinou como campeão dos meio-pesados.

No YouTube, Cormier refutou a comparação de Jones, dizendo que Jones estar afastado dos gramados devido a uma lesão e Jones estar afastado devido a uma suspensão no teste de drogas não é a mesma coisa.

“No momento, Jon está lesionado”, disse Cormier. “Ele está de fora por lesão, então Tom Aspinall agora é o campeão, eu entendo. Mas não era isso que estava acontecendo quando [Jones] e eu estava brigando. Ele deturpou qual era a situação. Tom Aspinall não é o campeão por causa de [Jones’] ausência, tanto. Tom Aspinall é o campeão porque estava disponível, ganhou o cinturão quando Jon se machucou – bem, na verdade, quer saber, Jon estava certo, Tom só é campeão interino por causa de sua ausência – e honestamente, ele me venceu, então talvez eu não teria sido o campeão? Mas ele estava se desqualificando.

“São duas situações diferentes. Neste momento, ele se machucou. Comigo, foi ele sendo pego fazendo coisas que não deveria e depois sendo despido e retirado da competição. Portanto, embora possa parecer a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ele era incapaz de competir quando eu era campeão. Ele não foi autorizado a competir quando eu era o campeão. Não por lesão, mas por substâncias ilegais encontradas dentro de seu corpo. Essa é apenas a verdade. No momento, disse Jones, ele está adiantado em relação ao cronograma. Disseram que levaria um ano e meio até que ele pudesse competir. Ele está muito à frente, está ansioso, voltou a treinar na academia, então se ele decidisse hoje eu vou e vou lutar, não teria nada que o impedisse. Essa seria a decisão dele, dele e de seus médicos. Mas quando ele e eu estávamos brigando e ele continuava se metendo em problemas, ele não conseguia dizer: ‘Estou de volta à academia e estou pronto para lutar.’ Ele não poderia. Foi ilegal. É aí que a situação varia, é aí que a situação é diferente.”

A primeira conquista do título de Cormier aconteceu em abril de 2017, quando ele derrotou Anthony Johnson para conquistar o cinturão dos meio-pesados ​​​​que foi desocupado por Jones. O título estava em disputa depois que o UFC destituiu Jones por seu envolvimento como autor de um atropelamento.

Isso marcou uma revanche entre Cormier e Jones no UFC 214 – eles lutaram pela primeira vez no UFC 182, com Jones ganhando uma decisão unânime – onde Jones derrotou Cormier por nocaute. No entanto, esse resultado foi posteriormente anulado para sem contestação quando Jones mais tarde testou positivo para substâncias proibidas. Sob essa decisão, Cormier manteve oficialmente seu título e o defendeu com sucesso contra Volkan Oezdemir antes de subir para o peso pesado para conquistar o segundo cinturão.

Da perspectiva de Cormier, Jones tem o dom de remodelar a complicada narrativa de sua carreira.

“É hora de parar de juntar tudo, mas Jon é muito bom em prestidigitação”, disse Cormier. “Por um lado, as pessoas dirão que ele fez X, Y e Z; por outro lado, ele dirá: ‘Olhe para esses caras, veja o que eu tenho e é isso que eu digo, então isso precisa ser a verdade.’ Estou dizendo isso porque agora é hora de dizer, não é a mesma coisa. A realidade é que nesta situação tenho estado mais do lado dele do que na maioria das situações porque acho que ele deveria lutar [Stipe] Miócico.

“Eu gostaria de vê-lo lutar contra Aspinall? Claro. Mas ele lutou geração após geração de grandes nomes, o que realmente há para provar? Miocic seria o último grande da geração em que viveu a essencialmente frustrar e subir na categoria de peso.

Apesar de toda a controvérsia recente, Jones manteve que seu coração está voltado para o confronto com Miocic, o que Cormier acredita ser justificado, dados seus impressionantes legados.

“As pessoas parecem querer fazer parecer que ele tem medo de Tom Aspinall e é por isso que ele não está lutando contra ele”, disse Cormier. “Eu não iria tão longe a ponto de dizer que ele tem medo daquele cara. Acho que o que está acontecendo é que ele meio que decidiu algo e está apenas mantendo isso. Ele fica tipo, ‘Eu não estou mudando. Vou mantê-lo como está. Eu sei o que quero fazer. Parte do motivo pelo qual era tão difícil de entender era porque Stipe não dizia nada. Já faz tanto tempo que você não o vê fazer ou dizer nada em relação à luta que parece que é Jon falando sobre a luta, mas mais ninguém.

“O Stipe saiu outro dia em um podcast, ele disse que para ele é mais a luta do Jones do que até o cinturão do campeonato. Acho que quando você é um cara que tem tantos cinturões quanto Stipe, isso não importa.”