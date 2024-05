Daniel Jones, dos Giants, não tem dúvidas de que estará pronto para a semana 1

EAST RUTHERFORD, NJ – O quarterback do New York Giants, Daniel Jones, já está de volta a campo treinando durante os OTAs e não tem dúvidas de que estará pronto para a semana 1 contra o Minnesota Vikings, apesar de ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho direito no ano passado.

Jones não apresentou efeitos nocivos ao participar de treinos individuais e 7 contra 7 na quinta-feira, apenas seis meses depois de machucar o joelho na derrota em novembro para o Las Vegas Raiders.

“É uma sensação boa. Foi bom lá fora [Thursday]”, disse ele. “Mas apenas voltando ao ritmo das coisas e jogando futebol contra uma defesa, contra caras que se movimentam. eu pensei que era bom [Thursday]. Continue a progredir e continue a trabalhar nas coisas.”

O objetivo de Jones sempre foi estar liberado para o início do campo de treinamento no final de julho. Isso não mudou. Jones esteve em campo para todos os três treinos voluntários OTA (exceto para os treinos 11 contra 11) esta semana e está se movendo bem.

Jones nem está usando aparelho ortopédico no joelho.

“Suas habilidades de movimento têm sido boas”, disse o técnico Brian Daboll antes do treino.

Jones sente-se fortemente, dado o progresso que fez, em estar pronto para o início da temporada.

“Não, não tenho nenhuma dúvida sobre isso agora”, disse ele.

O futuro imediato de Jones não era tão certo desde o mês passado. Várias fontes disseram à ESPN que os Giants estavam pensando em negociar entre os três primeiros colocados do draft da NFL, onde se acredita que o quarterback Drake Maye teria sido o alvo. Um acordo nunca foi especialmente fechado, e o New England Patriots escolheu Maye na terceira escolha.

Isso concedeu a Jones um adiamento.

“Sim, não fiquei entusiasmado com isso”, disse Jones depois de rir ao pensar nos Giants selecionando um quarterback com sua melhor escolha. “Acho que faz parte disso neste nível, como eu disse. O que posso fazer é focar em mim mesmo. Ficar saudável e jogar o melhor futebol que posso jogar, e que sei que sou capaz de jogar. Esse é o meu trabalho e é isso que vou fazer.”

Jones disse que estava sentado em casa assistindo ao draft como todos nós. Os Giants disseram que enviaram uma mensagem para Jones antes de fazer sua escolha, o que acabou se transformando em um craque que poderia ajudá-lo a ter sucesso. Eles levaram o wide receiver da LSU, Malik Nabers, para o 6º lugar.

Não houve uma conversa sobre a perseguição do time pelo quarterback.

“Não. Falei sobre a escolha”, disse Jones. “Falei sobre pegar Malik e trabalhar com ele.”

Jones não parece ofendido.

“Não acho que você possa levar nada para o lado pessoal neste nível”, disse ele. “Como exatamente isso aconteceu e o que aconteceu, não tenho certeza se sei, não tenho certeza se você sabe. No final das contas, estou focado em jogar um bom futebol.”

Esse seria o melhor cenário para uma temporada crucial. Os Giants assinaram com Jones um contrato de quatro anos no valor de US$ 160 milhões na última offseason, mas eles podem razoavelmente sair do acordo após esta temporada.

Neste momento, os dois lados parecem estar em terreno sólido.

“Sim, me sinto bem com a direção para onde estamos indo”, disse Jones. “Sinto-me bem com esta equipa e o meu trabalho é ficar saudável e jogar bom futebol.”

Os Giants gostaram do que viram até agora nesta primavera. É por isso que Jones estava treinando no gramado interno das instalações do time na quinta-feira, mesmo depois que a chuva os forçou a entrar.

É por isso que ele progrediu para treinos 7 contra 7.

“Ele parece bem”, disse Daboll. “Não estamos colocando ele em algumas coisas de equipe, mas ele está progredindo, então é por isso que o colocamos no 7-contra-7.”

Jones se sente bem onde está dois meses antes do início do campo de treinamento. Tão bom que não está fora do campo de possibilidades ser esclarecido mais cedo.

“Basta continuar dia após dia com o processo”, disse ele. “Acho que estamos em uma boa posição. Obviamente, o objetivo era estar pronto para o primeiro dia de treinamento, mas vou me esforçar para estar pronto o mais rápido possível. e fé em nossos treinadores e treinadores.”