Daniel Radcliffe responde à última polêmica sobre transgêneros de JK Rowling

Você deve se lembrar… Dan emitiu uma declaração na época através do The Trevor Project – onde ele disse que mulheres trans eram mulheres, ponto final. Isso foi contra as posturas que JK tomou.

Daniel continua: “[I]Não sei, teria me parecido uma imensa covardia se não dissesse alguma coisa. Eu queria tentar ajudar as pessoas que foram afetadas negativamente pelos comentários. E dizer que se essas são as opiniões de Jo, então não são as opiniões de todos os associados à franquia ‘Potter’”.