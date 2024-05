Darren Till almeja um nocaute rápido sobre Julio Cesar Chavez Jr., então planeja ‘acabar com o boxe influenciador’

Darren Till tem grandes planos para sua carreira no boxe.

Na quarta-feira, foi divulgada a notícia de que Till fará sua estreia no boxe profissional na eliminatória do evento Mike Tyson x Jake Paul, que acontece no dia 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, TX. Till enfrentará o ex-campeão dos médios do WBC Julio Cesar Chavez Jr., e falando na quarta-feira em A hora do MMATill explicou que tudo isso aconteceu inesperadamente, mas era algo que ele simplesmente não podia recusar.

“A luta é uma das maiores da nossa geração”, disse Till sobre a luta principal. “Você tem Jake Paul, que é uma grande estrela – e grande no mundo do boxe agora também – e você tem um dos melhores lutadores que já lutou no mundo, Mike Tyson. … É uma luta enorme. Não existe nada maior: Jake Paul vs. Mike Tyson.

“Eles literalmente me abordaram com a luta, com o nome, a promoção, o local e, aos meus olhos, a exposição que esse evento vai trazer para qualquer lutador, acho que como lutador, você não pode aproveitar uma oportunidade assim para baixo.

Chávez Jr. tem 61 lutas de boxe profissional em seu currículo, mas não tem estado ativo ultimamente, vencendo recentemente por decisão unânime sobre David Zegarra em 2021. Chávez Jr. -old lutou contra Anderson Silva em 2021, perdendo na decisão dividida para a lenda do MMA. E Till acredita que terá um desempenho ainda melhor do que o de “The Spider”.

“Vou nocauteá-lo em dois rounds”, disse Till. “Eu só vou nocauteá-lo e derrubá-lo. Você não precisa me perguntar por que estou confiante, não precisa me perguntar o que ele está fazendo. Vou nocautear aquele homem em dois rounds.

“Então vou lutar com Jake Paul depois disso. E se Jake Paul não estiver disponível, eu lutarei [Mike] Perada. Lutarei com qualquer um. Dillon Danis quer lutar comigo, então vamos Dillon.”

Até recentemente competiu no UFC 282, sendo finalizado por Dricus du Plessis no terceiro round. Após essa derrota, “The Gorilla” foi dispensado do UFC para perseguir outros interesses, e embora houvesse rumores quase constantes sobre ele indo para o BKFC para lutar contra Mike Perry, Till, em vez disso, traçou um rumo diferente para sua carreira, que ele diz. começa em julho.

“Agora começamos. Agora a jornada começa”, disse Till. “Vou acabar com o boxe influenciador assim que nocautear Julio Cesar Chavez. Vou acabar com tudo. Vou nocautear cada um deles.”

Então, em julho, avisa Till, é melhor Chávez Jr. tomar cuidado, porque ele é apenas o primeiro a cair.

“Não vou desrespeitar um homem que é um oponente formidável”, disse Till. “Ele é um ex-campeão mundial. O pai dele é uma lenda viva. Então seria muito errado da minha parte desrespeitá-lo, mas como eu disse, não vou fazer a porra dos números de julho. Estou vindo para fazer um show para todos os envolvidos.”