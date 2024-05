Darren Till não vai lutar contra o ‘grande idiota’ Mike Perry no BKFC, diz que os nós dos dedos são ‘quando você está chegando ao fim’

Darren Till acredita que enfrentará Mike Perry algum dia, mas não no próximo.

No ano passado, houve rumores de que Till seria o próximo oponente de Perry. Mas apesar de toda a conversa sobre um possível confronto entre os dois – e as frequentes conversas inúteis entre eles – a luta ainda não foi marcada. E de acordo com Till, que falou na segunda-feira A hora do MMAtambém não é imediato.

“Perry, ele enlouqueceu outro dia me chamando de todos os nomes existentes”, disse Till. “Essa luta só tem que acontecer um dia.

“Eu adoraria lutar com Perry. Eu realmente não quero lutar com ele com os nós dos dedos nus porque sinto que com os nós dos dedos nus é o tipo de organização que você vai quando – não quero desrespeitar ninguém, mas quando você está chegando ao fim. É como se você não se importasse com seu rosto sendo quebrado e coisas assim. Ainda me sinto jovem e revigorado. Eu quero salvar os nós dos dedos.

“Não vou ficar aqui e dizer que estou com medo de lutar com Mike Perry com os nós dos dedos nus, porque definitivamente não estou, mas não acho que com os nós dos dedos nus seja a jogada certa para mim agora. Acho que o boxe e espero voltar ao UFC em algum momento é a decisão certa para mim.”

Talvez até não pense muito no BKFC, mas Perry está atualmente no melhor momento de sua carreira. Desde que mudou para o bare-knuckle em 2022, “Platinum” está 5-0 e se tornou a cara da promoção. E embora Till reconheça que Perry não se encaixa em sua descrição de lutador do BKFC, ele ainda despreza um pouco as pessoas que Perry derrotou para chegar a esta posição.

“Não estou dizendo que ele é [at the end of his career]. Ele é apenas um grande idiota”, disse Till. “Ele é apenas um grande idiota. Não sei, com quem ele tem lutado? Eddie Álvarez? Thiago Alves? Eles têm a capacidade cerebral de um pão. Ele não tem lutado com ninguém.

“Vou dar ‘MVP’ [Michael ‘Venom’ Page] devido a isso, MVP é um lutador brilhante. Lucas [Rockhold], não sei o que ele é, modelo ou lutador neste momento. Ele parece bem, mas não luta mais bem. Não estou impressionado.

“Qualquer um pode dizer o que está dizendo, mas eu sei do que sou capaz”, continuou Till. “Eu sei que sou rápido e feroz. Sou grande, forte e inteligente demais para Perry. Ele é apenas um grande idiota que anda para frente. Ele é apenas um tolo.”

Infelizmente, pelo menos por enquanto, os fãs não verão Till e Perry se contentarem com toda a sua conversa fiada. Till revelou que assinou contrato com um promotor e anunciará seu retorno à ação em breve. E embora esse promotor não seja o BKFC, Till pelo menos reconheceu que a empresa lhe fez uma boa oferta. Apenas não é bom o suficiente.

“Dois milhões? Você acha que eu recusaria dois milhões? Till disse quando questionado sobre o que o BKFC lhe ofereceu. “Eles me ofereceram um bom dinheiro. Mas tenho muitas ofertas. Recebi ofertas para lutar contra Logan [Paul]Dillon [Danis]. Recebi boas ofertas, mas queria esperar e conseguir o negócio certo para mim. Eu sinto que tenho agora. Mal posso esperar para anunciá-lo.”

Até a última vez competiu em dezembro de 2022, perdendo para Dricus du Plessis no UFC 282. Ele deixou o UFC com um recorde de 6-5-1, e já foi desafiante ao título dos meio-médios do UFC.