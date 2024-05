Darren Till planeja passar 2 anos no boxe e depois voltar ao MMA: ‘Vou ganhar um título do UFC’

Darren Till tem um plano.

Ex-desafiante ao título dos meio-médios do UFC, Till deixou a principal promoção de MMA do mundo em 2023 para buscar outros interesses, ou seja, passar para o boxe. Porém, desde sua saída, Till ainda não competiu em nenhum esporte de combate. Até recentemente anunciou que fará sua tão esperada estreia no boxe contra o ex-campeão dos médios do WBC Julio César Chávez Jr. em 20 de julho como parte do card Jake Paul x Mike Tyson, mas falando sobre A hora do MMATill deixou claro que o boxe é apenas uma parada temporária em sua jornada nos esportes de combate.

“Vou ganhar um cinturão do UFC”, disse Till. “Vou ganhar um título do UFC. Falo com os chefes do UFC o tempo todo. … Vou entrar nessa cena do boxe em meio a uma tempestade, depois vou voltar para o UFC e conquistar o título. Então direi: ‘Certo, consegui. Eu fui um dos melhores. Saúde.’ E você pode dizer que não vou, mas meu único objetivo é ganhar muito dinheiro e bater em alguns caras, o que vou fazer 100 por cento. Não acho que eles conseguirão colocar a mão em mim. Eu realmente não.

É uma previsão ousada de Till, que venceu uma luta em seis anos e saiu do UFC após uma seqüência de três derrotas consecutivas, mas “O Gorila” nunca faltou confiança. Até uma vez proclamado que seria o primeiro campeão de três divisões do UFC. E embora os objetivos de Till tenham se tornado mais modestos desde então, sua confiança permanece a mesma, especialmente porque ele acredita que as coisas que deram errado para ele estavam inteiramente sob seu controle.

“Fiz algumas coisas boas no UFC, mas me administrei muito mal no UFC”, disse Till. “Depois de [Robert] A luta de Whittaker quando eu tive aquele ótimo desempenho, provavelmente deveria ter lutado contra Adesanya, as decisões que tomei depois disso – lutar [Derek] Brunson com uma lesão no ligamento cruzado anterior e depois lutando contra Dricus [du Plessis] com a mesma lesão.

“A propósito, Dricus está vencendo todo mundo. Eu bati nele por dois rounds antes que ele me impedisse. Isso me irrita um pouco, porque sei que posso ser campeão. As pessoas, quando veem Dricus, dizem: ‘Uau, pensamos que Till tinha terminado. Ele realmente terminou? Porque ele conquistou o campeão. Eu me controlei muito mal. Foram decisões e escolhas estúpidas que eu estava fazendo. Isso é um espinho dentro de mim, para ser honesto.”

Talvez Till tenha a chance de remover esse espinho e, em seu mundo perfeito, ele não terá que esperar tanto tempo. Till diz que vai passar os próximos dois anos no círculo quadrado e depois estará de volta, antes de partir em direção ao pôr do sol.

“Acho que dois anos”, disse Till. “Vou fazer dois anos no boxe, vou ganhar milhões e milhões, e depois vou dizer: ‘Gente, vocês disseram que eu poderia voltar a qualquer momento. Posso? Dê-me uma ou duas lutas. Estou na Rússia há 12 meses apenas lutando, lutando. Ou Brasil. Me dê uma chance agora. Meu joelho está bem. E se eu entrar e minha chance falhar, ela falhará. Se eu entrar e ganhar um título, direi no microfone: ‘Ganhei o título. Eu sou o melhor do mundo agora. Até mais. Boa Viagem!’

“Estou manifestando isso. Eu manifestei muitas coisas. Também manifestei muitas coisas ruins no UFC, mas estou manifestando isso agora e penso nisso todos os dias.”