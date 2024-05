Darren Till salta para o boxe com luta de Julio Cesar Chavez Jr.

O ex-candidato ao título meio-médio do UFC, Darren Till, será o último a dar o salto do MMA para o boxe quando entrar no ringue para sua estreia no boxe profissional contra o ex-campeão mundial dos médios do WBC Julio Cesar Chavez Jr. Tyson em 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas.

A luta está marcada para seis rounds e será disputada no peso cruiser com limite de peso de 190 libras.

Till, de 31 anos, faz sua estreia no boxe profissional após uma carreira de sucesso no UFC tanto como meio-médio quanto como peso médio, com um recorde geral no MMA de 18-5-1.

O produto do Liverpool, da Inglaterra, desafiou Tyron Woodley pelo título meio-médio do UFC em 2018, mas caiu por finalização no segundo round. Depois de iniciar sua carreira no MMA com 17-0-1, Till fez 1-5 nas seis lutas seguintes, com derrotas para Jorge Masvidal, Robert Whittaker e o atual campeão peso médio do UFC, Dricus du Plessis. A derrota para du Plessis em dezembro de 2022 foi a última vez que Till lutou no octógono.

Houve rumores de que Till iria para o Bare Knuckle Fighting Championships para desafiar Mike Perry, mas o inglês desistiu da ideia de se aventurar na luta corpo-a-corpo, apesar de receber ofertas da promoção.

“Estou muito feliz com meu oponente”, disse Till por meio de comunicado. “Sou fã do pai dele há muitos anos e também sou fã de Chávez Jr. – ele é um grande lutador que respeito, mas não se engane, estou vindo para nocauteá-lo. na primeira rodada, estou feliz com a situação em que estou na vida e venho fazer uma declaração no dia 20 de julho, no Texas.”

A estreia de Till no boxe será contra um adversário cujo sobrenome tem peso significativo no esporte.

Chávez – filho do lendário boxeador mexicano Julio Cesar Chavez Sr. – teve dificuldade em sair da enorme sombra de seu pai, apesar de ser o primeiro lutador mexicano a ganhar o ouro dos médios quando conquistou o título dos médios do WBC em 2011. Ele defendeu com sucesso o campeonato três vezes antes de perder na derrota por decisão unânime para Sergio Martinez.

Desde a primeira derrota em sua carreira profissional, Chávez (53-6-1, 34 KOs) lutou para fazer jus ao nome de sua família, sofrendo derrotas unilaterais para nomes como Andrzej Fonfara, Canelo Alvarez e Daniel Jacobs enquanto sua dedicação a o esporte era rotineiramente questionado.

Este não será o primeiro lutador de MMA que Chávez, 38 anos, enfrenta. Em 2021, o lutador mexicano perdeu na decisão dividida para Anderson Silva, membro do Hall da Fama do UFC. Ele lutou pela última vez em dezembro de 2021, quando marcou por decisão unânime contra o desconhecido adversário David Zegarra.

“Estou animado para voltar aos ringues depois de algum tempo fora, e estou motivado e ansioso para me restabelecer como um dos grandes”, disse Chávez. “Fui o primeiro campeão mexicano dos médios na história do México e quero provar que posso voltar a ser campeão. Meu retorno aos ringues neste evento histórico é uma honra. por KO e continuar minha jornada.”

Também anunciada para o card Paul-Tyson está uma batalha leve entre dois prospectos altamente elogiados.

Ashton “H2O” Sylve (11-0, 9 KOs) e Floyd “Kid Austin” Schofield (17-0, 12 KOs) se enfrentarão em uma batalha de 10 rounds enquanto ambos os lutadores de 135 libras procuram fazer a escalada em um divisão cheia de lutadores talentosos.

Sylve, 20 anos, tem sido rotineiramente apontada como a próxima grande estrela das Promoções Mais Valiosas de Paul. O ESPN Ringside 2022 Prospect of the Year está retornando à ação depois de garantir uma vitória por decisão unânime sobre o brasileiro Estivan Falcao em fevereiro. Sylve pareceu excelente durante seu curto mandato como profissional, mas Schofield representa um grande avanço na competição.

Schofield, de 21 anos, fez sua estreia profissional em 2020 e conquistou 16 vitórias consecutivas nos três anos seguintes. Em sua última partida, ele foi colocado como co-apresentador na eliminatória do confronto da Golden Boy Promotions entre William Zepeda e Maxi Hughes. O que deveria ser a festa de debutante de Schofield foi silenciado pelo adversário Esteuri Suero, que foi desclassificado por diversas faltas ao longo da luta.

O confronto entre Sylve e Schofield pode ser um pouco surpreendente, considerando que eles estão se cruzando no início de suas respectivas carreiras. Mas os dois lutadores sabem que uma vitória no dia 20 de julho os catapultará para cima na classificação dos leves, na esperança de garantir a oportunidade de título em um futuro próximo.